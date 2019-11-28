Gece kulübü önünde dayak iddiaları sonrası Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu ilk kez konuştu

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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço’nun nişanlısı Burcu Sezginoğlu’nu bir mekan çıkışı darp ettiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Nuri Alço ve evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Burcu Sezginoğlu iddialarla ilgili ilk kez aksam.com.tr’den Ferit Ömeroğlu’na konuştu. İddiaları kesin bir dille yalanlayan çift aralarındaki yaş farkının problem olup olmadığı sorusuna da çarpıcı yanıt verdi.

“KARINCAYI İNCİTMEYEN ADAMIM”

Nişanlınız Burcu Sezginoğlu'nu darp ettiğiniz yönünde haberler yayıldı dün... Olayla ilgili ne söylemek istersiniz? Böyle bir şey yaptınız mı?

Nuri Alço: Öyle bir şey yaşanmadı. Bu yalan! Hiç anlamıyorum. Önce başka bir kadın çıkardılar ortaya... İnsan bir kadını sevdiği, onunla beraber olduğu zaman bu tür olaylara gerek var mı ya... 40 yıllık sanatçıyım, karıncayı incitmeyen adamım, kalkıp böyle şeyler için gündeme gelir miyim hiç? Tam aksine çok mutluyuz ve çok sağlıklı bir ilişkimiz var.

“GÖRÜNTÜ OLMADAN NASIL HABER YAPIYORSUN?”

Bu haberler nereden çıktı peki?

Nuri Alço: Kimse gelip bana sormuyor ki... Şimdi siz soruyorsunuz, cevabı öğreniyorsunuz. Görüntü var mı? Yok. Görüntü yoksa sen nasıl böyle bir haber yapıyorsun? Haberin kaynağı çok önemli! Öyle bir kulüpte de oturmadık beraber.

“NURİ’YE ESPRİ YAPTIM. “NE TARAFA VURDUN?” DİYE…”

Burcu Hanım siz ne söylemek istersiniz konuşulan iddialarla ilgili?

Burcu Sezginoğlu: Bu olay kesinlikle doğru değil. Çok mutlu ve keyifli bir hayatımız var. Birisi uydurmuş ama bir baktım olay ciddiye dönüyor. Gazetelerde haberler yayıldı. Nuri'ye espri yaptım hatta... "Ne tarafa vurdun?" diye...

Aranızdaki yaş farkı bir problem oluyor mu? Anlaşabiliyor musunuz?

Burcu Sezginoğlu: Nuri ile birbirimizi çok seviyoruz saygı çerçevesi içerisinde... İkimizin de düşüncesi aynı; birbirimizin yaşı, dini, dili, ırkı hiç önemli değil... Her şeyden önce biz onunla çok iyi arkadaş ve dostuz...

Kıyafet tarzınız beğenilerek takip ediliyor. Eskiden beri tarzınız böyle miydi yoksa Yeşilçam döneminden kalan kötü imajı değiştirmek için bir tercih mi sizinkisi?

Nuri Alço: Benim kendi tercihim bu... Değişiklik olsun istediğim için farklı giyiniyorum. Sinemada o dönem kullandığımız kıyafetler ayrıydı tabi... Gençlerde giyim tercihimi beğeniyor.

Şu anda ne iş yapıyorsunuz? Neyle ilgileniyorsunuz?

Nuri Alço: Söyleşilere gitmeye çalışıyorum. Kadına şiddet olayları ile ilgili, uyuşturucu ile ilgili üniversitelere gidiyorum. Açılış, festival, ödül törenleri... Gidiyor bu şekilde... Bir de Adana'da çekilecek sinema filmi var.

Yakın zamanda mı geliyor sinema filmi?

Nuri Alço: Yakın zamanda evet... Dün görüştüm kendileriyle... Ekip kuruluyor, çalışmalar tamamlanmak üzere startı vermek için...

Konusu nedir?

Nuri Alço: Konusunu pek bilmiyorum. Henüz senaryosu gelmedi bana... Ön görüşmeyi yaptık sadece...