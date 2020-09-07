Garsonluk yaparken KOSGEB desteği ile kendi işini kurdu

KOSGEB'den kredi alarak ve kurslara katılarak kendi işini kuran kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Emel Aydan Solmaz, KOSGEB'den aldığı hibe krediyle hayalini kurduğu yöresel ev yemekleri lokantasının sahibi oldu.

AA'da yer alan habere göre Artvin'de yaşayan Emel Aydan Solmaz, KOSGEB'den aldığı girişimcilik kursunun ardından 50 bin lira hibe desteği aldı. Solmaz, ilçe merkezinde yöresel ev yemekleri üzerine bir lokanta açma kararı aldı.

İlçe halkının beğenisine sunduğu yemeklerin kısa sürede ilgi gördüğünü anlatan Solmaz, yıllarca lokanta ve kafelerde garsonluk yaptığını, kendisine ait bir lokanta hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kadınların çalışma hayatına katılması konusunda devletin önemli destekler sağladığına işaret eden iki çocuk annesi Solmaz, şöyle devam etti:



"Genç yıllarımda lokantalarda garson olarak çalıştım. Yemek yapmayı çok seviyordum. Eşim, çocuklarım ve akrabalarım evde yaptığım yemekleri çok beğenirlerdi. 2017 yılında KOSGEB’e ev yemekleri lokantası açmak için başvurdum. Başvurum kabul oldu. Yaklaşık 3 haftalık kursun ardından belge aldım. Ardından KOSGEB'in verdiği 50 bin lira hibe desteğiyle çok arzu ettiğim iş yerini açtım. Böylece hayallerime kavuştum ve çok mutluyum."

"YEMEK MALZEMELERİNİ KÖYDEN ALIYORUM"

Lokantasında ağırlıklı olarak yöresel yemeklere yer verdiğini belirten Solmaz, "Yöreye ait puçuko, ev makarnası, kesme çorbası, kuymak, silor ve erişte yapıyorum. Yemek malzemelerimi genellikle köylülerden alıyorum. Hem doğal oluyor hem de köylülerin ürünlerini alarak onlara katkıda bulunuyorum. Yemeklerimizi ablamla birlikte büyük bir özenle hazırlıyoruz. Pandemi dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimizin ve bizlerin sağlığı her şeyden önce geliyor." dedi.

Müşterilerden Songül İstanbullu ise çalışan kadınlara destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çalışan bir kadın olarak buraya destek olmak amacıyla sürekli geliyoruz. Yemeklerin büyük bir özenle hazırlandığını biliyoruz. Aynı zamanda bir kadın eli değdiği için gönül rahatlığıyla yemekleri yiyebiliyoruz." ifadesini kullandı.