Bir kez yiyen bir daha istiyor: Firik pilavı tarifi!

Firik Pilavı, Gaziantep’in meşhur yemeklerinden biridir. Misafirlerinizi Firik Pilavıyla ağırlayabilirsiniz. Eminiz ki herkes bu tarifle yaptığınız Gaziantep’e özgü Firik Pilavına bayılacaktır. Firik Pilavının içerdiği malzemelere göz atarsak; oldukça besleyici ve uzun süre tok tutan besinler içermektedir. Firik Pilavının içerdiği bulgur ve nohut bitkisel lifleri sayesinde hem bağırsak sağlığınız için yararlı olacak hem de sizi tok tutmaya yardımcı olacak besinlerdir.

FİRİK PİLAVI MALZEMELERİ

200 gr tereyağı

300 gr kuzu kuşbaşı

3 soğan

4 su bardağı su

250 gr haşlanmış nohut

250 gr bulgur

600 gr firik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı salça

Tuz

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp süzün. Firiği ayıklayın. Soğanları ince ince doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip kavurun. Suyunu salıp çekince soğanları ilave edin. Pembeleşinceye kadar kavurun. Suyu ekleyip kaynatın. Etler hafif yumuşayınca nohut, bulgur, firik, karabiber, kırmızıbiber ve salçayı ilave edip iyice karıştırarak pişirin. Ateşten alıp 10-12 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.