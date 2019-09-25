Bir kez yiyen bir daha istiyor: Firik pilavı tarifi!
“Firik Pilavı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya ilgi duyan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Gaziantep’in dillere destan mutfağının ürünlerinden biri olan Firik Pilavı, Gaziantep’in diğer yöresel yemekleri gibi et ağırlıklı bir yemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Firik Pilavı Gaziantep’e gidildiğinde kesinlikle denenmelidir. Eğer gitmek gibi bir imkana sahip değilseniz Firik Pilavını evde yapmak da tabi ki mümkündür. Haberimizin devamında Firik Pilavı hakkında detaylara ulaşabilirsiniz…
Firik Pilavı, Gaziantep’in meşhur yemeklerinden biridir. Misafirlerinizi Firik Pilavıyla ağırlayabilirsiniz. Eminiz ki herkes bu tarifle yaptığınız Gaziantep’e özgü Firik Pilavına bayılacaktır. Firik Pilavının içerdiği malzemelere göz atarsak; oldukça besleyici ve uzun süre tok tutan besinler içermektedir. Firik Pilavının içerdiği bulgur ve nohut bitkisel lifleri sayesinde hem bağırsak sağlığınız için yararlı olacak hem de sizi tok tutmaya yardımcı olacak besinlerdir.
FİRİK PİLAVI MALZEMELERİ
- 200 gr tereyağı
- 300 gr kuzu kuşbaşı
- 3 soğan
- 4 su bardağı su
- 250 gr haşlanmış nohut
- 250 gr bulgur
- 600 gr firik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı salça
- Tuz
YAPILIŞI
Bulguru yıkayıp süzün. Firiği ayıklayın. Soğanları ince ince doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip kavurun. Suyunu salıp çekince soğanları ilave edin. Pembeleşinceye kadar kavurun. Suyu ekleyip kaynatın. Etler hafif yumuşayınca nohut, bulgur, firik, karabiber, kırmızıbiber ve salçayı ilave edip iyice karıştırarak pişirin. Ateşten alıp 10-12 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.