Fesleğen 10 hastalığa şifa etkisi yapıyor!

Fesleğenin faydaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fesleğen tüketenler sağlığa katkısı çok olduğu bilinen fesleğenin şifa etkilerini sorguluyor. Fesleğenin birden çok önemli faydası bulunuyor. Kanserden kardiyovasküler sağlığa kadar geniş yelpazede doğal faydası olan fesleğenin yararlarını sizler için derledik. İşte fesleğenin sağlığa 10 faydası...

KANSERE KARŞI KORUMA

Fesleğenin birçok kanser türünün oluşumunu engelleyici etkisi olduğu biliniyor. İçerisinde bulunan antioksidan sayesinde hücreleri hasardan korur. Bu sayede cilt kanseri, meme kanseri, ağız kanseri gibi birçok kanser türüne karşı koruma sağlıyor.

ATEŞ DÜŞÜRÜR

Fesleğenin insan vücüduna antibiyotik etkisi bulunuyor. Bakterilerden ve enfeksiyonlardan vücudu koruyan fesleğen, enfeksiyonlar ve soğuk havadan meydana gelen ateşi düşürmek için fayda sağlar. Halk dilinde mikrop öldürücü olarak da biliniyor.

SOLUNUM YOLUNA İYİ GELİR

Fesleğen ferahlatıcı kokusu ile solunum yolu tıkanıklığının rahatlamasını sağlıyor. Akut ve bronşit dahil olmak üzere hemen hemen her çeşit solunum bozukluklarını tedavi etmede oldukça etkilidir. Öksürüğü ve baş dönmesini keser.

KARDİYOVASKÜLER SAĞLIĞI

Fesleğenin sağlığa olan faydalarından biri de kalp sağlığına yarar sağlıyor olmasıdır. Kan damarları ve kasların gevşemesini sağlayan fesleğen kalp spazmları riskini azaltır. Kalbi koruduğu gibi kolesterol seviyelerini düşürmek için de size faydalı olacaktır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Fesleğen bağışıklığı artırmak için oldukça faydalıdır. Taze fesleğen tüketimi etkili bir bağışıklık sistemi destekçisidir. Balgam, gaz ve idrar söktürücüdür.

DİYABETE İYİ GELİR

Fesleğen insan vücudunda kan düşürücü etkiye sahiptir. Diyabet tedavisi için de alternatif bir bitkidir.

BEYİN SAĞLIĞI

Fesleğen kökünün özünden elde edilen madde, anti stres ve mental uyarıcı şeklinde aktivite göstermektedir. Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.

BÖBREK TAŞLARINI ÖNLER

Fesleğen bitkisinin yaprakları böbrekler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Fesleğen böbrek taşlarının arkasındaki neden olan ürik asit seviyesinin azaltılması için oldukça faydalıdır.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI

Fesleğenin güzelliğe birçok faydası bulunmaktadır. Sağlıklı bir cilt ve parlayan saçlar için oldukça etkili organik bir çözümdür. Cilt hastalıklarının oluşumunu önlemektedir.