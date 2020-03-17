Evden çalışma düzeni nasıl olmalı? Bilgisayar evde nasıl kullanılmalı?

Evden çalışma düzeni merak ediliyor. Dünyada çok yaygın olan evden çalışma düzeni artık koronavirüs nedeniyle şirketler için önlem hâline geldi. Peki, evde bilgisayar başında çalışanlar nelere dikkat etmeli? Evden çalışma düzeni nasıl olmalı?

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, evde çalışırken uzun süreli hareketsiz pozisyonun önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Ortalama 2-6 saat süre ile bilgisayar ekranı karşısında bir süre geçirildiğini söyleyen Bulut, şu şekilde konuştu:

"Uzun süreli hareketsiz pozisyon başta boyun bölgesi kasları olmak üzere tüm vücutta bazı olumsuz etkiler gösteriyor. Özellikle dizüstü bilgisayarla çalışma, kötü pozisyonda çalışılmasına izin verdiği için sabit masaüstü bilgisayarla çalışmaya göre sağlık açısından daha büyük riskler içeriyor. Bilgisayar başında çalışırken cihazın seviyesi ve sırt açısı yönünden seviyesi ayarlanabilir koltuk kullanmak oldukça önemlidir. Koltuk, ekranı boyun öne eğilmeden görecek şekilde gözlerin önündeki bir konumda olmalıdır. Ayrıca mouse, el desteği kısmı olan mouse pedi ile birlikte kullanmalıdır. El bileği ve dirsek, kullanım esnasında mümkün olduğunca gergin olmadan nötr pozisyonda olmalıdır. Laptop ile çalışmak zorunlu ise ekran ayarlamasını daha kolay yapmak üzere görüntünün sabit bir monitör üzerine yansımasını sağlayan sistemlerle birlikte kullanılmalıdır."



"ÖNLEM ALINMAZSA SİNİR HASARLARI OLUŞABİLİR"

Dizüstü bilgisayar alırken en çok gözden kaçan noktalardan birinin ağırlığı olduğunu anlatan Prof. Dr. Bulut, sadece kendi ağırlığının değil, beraberinde taşınacak güç kaynağı, flash bellek, aksesuarlar vs. gibi yardımcı parçalar da hesaba katılarak taşınacak gerçek ağırlığın belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Nasıl çalışılması gerektiği konularında bilgi veren Bulut evden çalışma konusunda sağlık sorunlarının olmaması için önlemleri şu şekilde anlattı:

Uzun çalışma dönemlerinde birkaç saat aralıklarla masadan kalkıp gezinmek veya balkona çıkmak yararlı olacaktır.

Küçük dinlenme molaları fark edilmeyen kas gerilmesini rahatlatacak, konsantrasyonu tazeleyecek ve kan dolaşımını canlandıracaktır.

İmkân varsa küçük egzersiz hareketleri ör: boynun sağa sola döndürülmesi, omuzlarla daireler çizilmesi beşli setler hâlinde yapılabilir.

Bazen yeterli önlem alınmasına rağmen özellikle baş boyun kısmında bazı kas ve sinir hasarları oluşabilir. Böyle bir durumda boyundan enseye hatta başa kadar yükselen ağrılar, omuzlarda gerilme hissi, dirsek veya el bileğinde yanma- acıma, parmak uçlarında uyuşmalar olabilir. Bu şikâyetler oluştuğunda doktorunuza başvurmanız en sağlıklı seçenek olacaktır. Yapılacak muayene sorununuzun basit bir spazmdan mı yoksa ciddi bir eklem-sinir probleminden mi kaynaklandığını ortaya çıkaracaktır.

Hayatın diğer dönemlerinde olduğu gibi masabaşı çalışmaları esnasında da sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Dokuların ve eklemlerin beslenmesini optimumda tutmak üzere günde 30 ml/kg kaliteli temiz su içmek gereklidir. Ayrıca vitamin mineral desteği sağlamak üzere koyu yeşil yapraklı sebzeler ve günde en az 1 porsiyon meyve tüketimi vücut sağlığı için alınması gereken önlemlerdendir.



