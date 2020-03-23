'Evdekal' çağrısı ile başlayan akımlar

Koronavirüse karşı “evdekal” çağrısı dünyada büyük ses getirdi. Akımlara “kitap okumaya meydan okuyorum” gibi mesajlar eklendi. Öğretmeninden futbolcusuna, ünlülerden çocuklara kadar herkes tek yürek oldu ve eğlenceli mesajlarla evde kal çağrısında bulundu. Messi, Roberto Carlos, Felipo Melo gibi ünlü futbolcuların tuvalet kağıdı sektirme akımı videoları dikkat çekti. Binlerce insan evde müzik yaparak, masal anlatarak, örgü örerek, yemek yaparak “evdekal” mesajı verdi.

İşte ev hayatını eğlenceye çevirmek isteyenlerin başlattığı akımlar:

Tuvalet kağıdı sektirme

Kitap okumaya meydan okuma

Masal anlatma

Çocuklar tarafında “evdekal” şeklinde kağıda mesaj yazma

Babanne ve ananelerin örgü örmesi

Pişti oynayan 65 yaş üstü insanların mesajları

Şarkı söyleme

Yemek yapma



