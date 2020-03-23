'Evdekal' çağrısı ile başlayan akımlar
Binlerce insan “evdekal” çağrısına uyarak dünyaya kendi evinden mesajlar verdi. Messi, Felipo Melo, Roberto Carlos gibi ünlü futbolcuların da “evdekal” çağrısına karşı tuvalet kağıdı sektirme akımı videoları dikkat çekti. Bazı akımlara “kitap okumaya meydan okuyorum” gibi mesajlar eklendi. Öğretmeninden futbolcusuna, ünlülerden çocuklara kadar herkes tek yürek oldu ve eğlenceli mesajlarla evde kal çağrısında bulundu. İşte dikkat çeken ve tebessüme sebep olan akımlar…
Koronavirüse karşı “evdekal” çağrısı dünyada büyük ses getirdi. Akımlara “kitap okumaya meydan okuyorum” gibi mesajlar eklendi. Öğretmeninden futbolcusuna, ünlülerden çocuklara kadar herkes tek yürek oldu ve eğlenceli mesajlarla evde kal çağrısında bulundu. Messi, Roberto Carlos, Felipo Melo gibi ünlü futbolcuların tuvalet kağıdı sektirme akımı videoları dikkat çekti. Binlerce insan evde müzik yaparak, masal anlatarak, örgü örerek, yemek yaparak “evdekal” mesajı verdi.
İşte ev hayatını eğlenceye çevirmek isteyenlerin başlattığı akımlar:
Tuvalet kağıdı sektirme
Kitap okumaya meydan okuma
Masal anlatma
Çocuklar tarafında “evdekal” şeklinde kağıda mesaj yazma
Babanne ve ananelerin örgü örmesi
Pişti oynayan 65 yaş üstü insanların mesajları
Şarkı söyleme
Yemek yapma