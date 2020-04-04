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Evde yapılabilecek kolay tantuni tarifi!

Evde yapılabilecek kolay tantuni tarifi!

Tantuninin tarifi merak ediliyor. Evde kalan vatandaşlar farklı yemek tarifleri deniyor. Sofraların sevilen lezzeti tantuninin yapılışı oldukça kolay. İşte hafta sonu yemeğinizi güzelleştirecek tantuninin tarifi ve malzemeleri…

Evde kalma süresinde farklı tarifler deneniyor. Hafta sonu sofrasına çeşitlilik arayanlar evde tantuni tarifini araştırıyor. İşte sevilen lezzet olan tantuninin kolay tarifi ve malzemeleri…

EVDE YAPILABİLEN TANTUNİ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana eti

1 adet kuru soğan

2 domates

Tuz

Maydanoz

Kırmızı toz biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı sıcak su

EVDE TANTUNİ TARİFİNİN YAPILIŞI

Etleri olabildiğince ufak doğrayın ve haşlayın

Domatesleri ve maydanozları minik minik doğrayın

Kuru soğanı ince uzun doğrayın

Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırın

Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.

Sacda veya büyük bir tavada yapabilirsiniz. Sacın içine sıvıyağı ve suyu ekleyin.

Ardından haşlanan etleri koyup, baharatları ekleyin ve tuzunu da atın.

Bu şekilde karıştırın.

Lavaşları üzerine kapatıp yağlanmasını sağlayın tek tek.

Yağlanan lavaşları tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz karışımından ekleyin.

Üzerine sacdaki pişen etleri ekleyin.

Dürüm yaparak afiyetle yiyebilirsiniz.

Yanında limon kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun…


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