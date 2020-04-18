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  3. Evde tonik yapımı nasıl olur? Limonlu bahar toniği tarifi

Evde tonik yapımı nasıl olur? Limonlu bahar toniği tarifi

Evde tonik yapımı nasıl olur" Limonlu bahar toniği tarifi

Evde tonik yapımı merak edilen konular arasında yer alıyor. Evde kalan kadınlar cilt bakımını kendi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla evde basit malzemelerle hazırlanabilecek evde tonik tarifleri araştırılıyor. İşte limonlu bahar toniği tarifi…

Evde tonik yapımı nasıl olur? gibi sorular İnternette araştırılıyor. Güzellik ve kuaför salonlarının kapalı olması dolayısıyla evde cilt bakımı yapmak isteyenler Bitki Bilimi ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya’nın tariflerine göz atıyor. Cilt bakımı ve evde tonik yapımı ile alakalı paylaşımlarda bulunan Dumankaya, kekik, lavanta ve nane ile hazırlanan bahar toniğini önerdi.

LİMONLU BAHAR TONİĞİ MALZEMELER

1 adet limon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı lavanta

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı bal

LİMONLU BAHAR TONİĞİ YAPILIŞI

Limon kabuklarını rendeleyin. Kekik, lavanta ve naneyle karıştırın. Yarım litre kaynamış suda 15 dakika demleyin. Ardından süzerek balla tadlandırın.


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