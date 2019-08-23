Tiramisuyu böyle denediniz mi? İşte tarifi

“Evde tiramisu nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Kafelerde sıkça karşımıza çıkan İtalyan lezzeti olan tiramisu herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Tatlı krizlerinin aranan lezzeti olan tiramisu 7’den 70’e herkesin severek tükettiği tatlılar arasında bir numara. Evde tiramisu yapımı hem maliye düşük hem de pratik olduğu için sıkça tercih ediliyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:29
23 Ağustos 2019 Cuma 08:29
Tiramisuyu böyle denediniz mi" İşte tarifi

 Evinizde kolayca yapabileceğiniz bir tatlı olan tiramisu lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Ansızın gelen misafire ikram edilebilecek harika bir lezzet olan tiramisunun evde yapımı oldukça basit. Maliyet açısından da düşük olan tiramisu lezzetiyle de kendine hayran bırakıyor. Kafelerde sıkça tüketilen tiramisuyu evde yapmak çok pratik. 

TİRAMİSU NEDİR?

İtalyan kökenli bir yaş pasta olan tiramisunun İtalyanca’daki anlamı ‘Tira mi su’ “Beni kendime getir , kaldır” demektir.

TİRAMİSU TATLISI TARİFİ:

MALZEMELER

1 paket sade pandispanya keki
1 adet üçü bir arada kahve
Kakao

Muhallebisi için;

2, 5 bardak süt
200 gr labne peyniri
3 tepeleme yemek kaşığı un
3 tepeleme yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya

YAPILIŞI

Tatlıyı hazırlamaya öncelikle muhallebisini yaparak başlayın. Derin bir tencerenin içerisinde süt, un ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kabarcıklar oluşunda ocaktan alıp içerisine vanilyayı ilave edin. 15 dakika kadar soğumaya bıraktıktan sonra labne peynirini ekleyip çırpın. Kahveyi bir su bardağının içerisinde sıcak su ile eritin. Pandispanya kekini hazırladığınız kahveli su ile ıslatın.

Soğuyan muhallebinin yarısını 1 tane pandispanyanın üstüne dökerek yayın. Diğer pantispanya kekini üzerine koyarak kalan muhallebiyi de üzerine dökün ve güzelce yayın. Tatlının en üst kısmına istediğiniz miktarda kakao serpin ve soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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