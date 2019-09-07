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  3. Çocuklar bunu çok sevecek: Evde teleskop yapımı

Çocuklar bunu çok sevecek: Evde teleskop yapımı

Çocuklar bunu çok sevecek: Evde teleskop yapımı

Gökyüzünü izlemeyi sevenler, uzayın derinliklerine ulaşmak isteyenler teleskopla evreni gözlemliyor. Teleskop maliyetli olması sebebiyle birçok kişi tarafından satın alınamasa da evde teleskop yapımı mümkün. “Evde teleskop nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı haberimizde…

Milyarlarca yıldıza sahip evreni izlemeye bayılır herkes. Teleskopla daha yakından ve detaylı izlenebilen gökyüzü herkes tarafından merak ediliyor. Teleskop satın almak oldukça maliyetli olduğu için evde teleskop nasıl yapılır merak ediliyor. Evde teleskop yapmak mümkün.

BASİT TELESKOP YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

  • Büyük ve küçük olmak üzere 2 adet büyüteç
  • Makas
  • Koli bandı
  • Cetvel veya metre
  • Kartondan bir tüp ( uzun olması avantajdır)
  • Gazete kâğıdı

BASİT TELESKOPUN YAPILIŞI

Gazete kâğıdına büyük olan büyüteç ile bakın. Gazete kâğıdının üzerindeki yazıları bulanık göreceksiniz. Küçük büyüteci ise büyük büyüteç ile gözünüz arasına koyun. Yazılar netleşene kadar bu iki büyüteci ileri geri hareket ettiriniz. Yazıları ters ve büyük göreceksiniz. Bu mesafeyi ölçün. Karton tüpün ön ucuna büyük teleskopun büyüklüğünde bir delik açın. Ölçtüğünüz mesafe kadar hesaplayıp ikinci deliği oraya açarak küçük büyütecin büyüklüğüne göre ayarlayın. Bunları koli bandı ile sabitleyerek tutturun.

Basit teleskopunuz hazır. Artık ayı ve yıldızları daha yakından izleyebilirsiniz.

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