Tarhana çorbasını böyle denediniz mi? İşte tarifi

Kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhana çorbası birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Şifa kaynağı olmasıyla bilinen tarhana çorbası en sık içilen çorbalar arasında geliyor. Vücudun direncini arttıran tarhana çorbası kış aylarının vazgeçilmezi olarak biliniyor.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Kışın sofraların vazgeçilmezi ve şifa kaynağı tarhana çorbası bir çorbanın alabileceği en güzel hallerden, tariflerden biri. İşte tarhana çorbası tarifi…

TARHANA ÇORBASI TARİFİ’NİN MALZEMELERİ:

3 yemek kaşığı toz Tarhana

1 Çorba Kaşığı Salça

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Çay Kaşığı Nane

Tuz

1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

TARHANA ÇORBASI TARİFİ’NİN YAPILIŞI:

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın.

Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

TARHANA ÇORBASI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Tarhana çorbası yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus dibinin tutmamasını sağlamaktır. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için tarhanayı sürekli karıştırmanız gerekir.

2- Tarhana çorbası, yapımında dikkat edilmesi gereken bir diğer durumda kıvamını doğru ayarlamaktır. Kıvamını doğru ayarlamadığınız taktirde, tarhana çorbasında küçük parçacıklar oluşacaktır.