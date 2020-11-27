Evde sirke ve limonla temizlik nasıl yapılır?

Temizlik, koronavirüs sürecinde herkesin ilgilendiği konuların başında geliyor. Özellikle ev temizliğinde doğal ürünleri tercih edenler sirke ve limonla hangi alanların temizlendiğini araştırıyor. İşte "Sirke ve limonla temizlik nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

ÇAYDANLIK: Çaydanlıkta biriken o pislik kireç tortusundan kurtulmak için çaydanlığınızda 15 dakika kadar sirke kaynatın.

BULAŞIKLAR: Makinenizin çatal bıçak bölümüne yarım limon koyun. Sıcak suyla buluşan limon hem bulaşıklarınızı parlatacaktır.

CAMLAR: Camlardaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız yarım kova suya 4 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Camlardaki farkı göreceksiniz.

LAVABO: Bir limonu dörde bölün lavaboyu bu limonlarla ovalayın. Ardından bol sıcak suyla giderinizi durulayın. Limon kabuğu lavabo giderinizi dezenfekte eder ve geride hoş bir koku bırakır.

SU ISITICISI: Sirke su ısıtıcıda biriken kireç ve mineral kalıntılarını temizler. Bir su bardağı sirkeyi su ısıtıcınızın içine koyun ve 5 dakika kaynatın. Kaynayan sirkeyi bir gece boyunca ısıtıcıda bekletin. Ertesi gün soğuk suyla yıkayın. Isıtıcı tertemiz olacaktır.

MİKRODALGA: Bir kaba bir su bardağı su dökün. Bir limonu ikiye bölün suyun içine sıkın ve atın. Mikro dalgayı açın. İçinde 5 dakika ısıtın. Ardından bulaşık süngeriyle çıkmayan lekeleri kolayca silebilirsiniz.

MUTFAKTA BALIK KOKUSU: Mutfaktaki balık kokusunun gitmesi için tarçın ve limon kaynatabilirsiniz. Ayrıca balık ayıklamadan önce ellerinizi limonla ovarsanız koku ellerinize sinmez.

KESME TAHTASI: Mutfakta her gün kullanılan kesme tahtasında çıkmayan lekeler bazen çileden çıkarıyor. Limon suyunu kesme tahtasının üzerine dökün ve biraz bekleyin. Daha sonra durulayın.