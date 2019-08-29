Yağ yakıcı özelliği ile kiloların düşmanı

Zayıf ve sağlıklı bir bedene sahip olmak her insanın özellikle de kadınların hayalidir. Bu alanda en iyi doğal bitki çayı olan sarımsak çayı en çok merak edilip araştırılan konulardandır. En iyi yağ yakıcı çay olan sarımsak çayı evde çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

SARIMSAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sarımsak çayı dünyada çok fazla popüler ve Ünlü Amerikalı yıldız Angelina Jolie’nin formunu korumak için sarımsak çayı içtiğini açıklamasıyla daha çok ilgi odağı olduğundan, son dönemlerde internet üzerinden satışları epey arttı. Normal çaylara nazaran çok daha pahalı olan bir içeceği maddi durumdan dolayı yahut satış fiyatlarını aşırı yüksek bulan insanlar evde hazırlamak istiyorlar. Az sonrada göreceksiniz ki bu o kadar da zor değil.

SARIMSAK ÇAYININ FAYDALARI

Sarımsak çayı metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur,

Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Bağırsakların çalışma hızını dengeler

Tokluk hissi vermeye yardımcı olur,

Açlığı bastırır,

Antioksidan deposudur,

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir,

Zayıflarken vücudun halsiz düşmesini engellemeye yardımcı olur.

Vücuda enerji ve zindelik verir.

SARIMSAK ÇAYININ ZARARLARI

Bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen sarımsak çayı kan sulandırıcı ilaçlar(aspirin ve iltihap önleyiciler)’le birlikte tüketilmemelidir.

GEREKLİ MALZEMELER

3 bardak su (1 litre olarak da ayarlanabilir.)

3 adet taze kök zencefil

3 diş sarımsak (normal büyüklükte)

Yarım çay bardağı bal (Doğalını bulabilirsek bizzat emin olduğunuz üreticiden aldığınız, bizim için daha iyi olur.)

Limon suyu (isteğe bağlı 1-2 adet taze limon)

SARIMSAK ÇAYININ HAZIRLANIŞI

3 adet taze kök zencefili hazırladığınız suya ilave edin

Kısık ateşte su kaynamaya yakın yahut kaynar kaynamaz 3 diş sarımsağı hazırladığız suya ezerek(havan yardımıyla yahut ince ince bıçakla kıyabilirsiniz) içine atın 5 dakika demlendikten sonra ocağı kapatın.

Hazırladığınız balı ve suyu ilave edin. Soğumaya bırakın

SARIMSAK ÇAYININ UYGULANMASI

Hazırladığınız sarımsak çayını sabah-akşam birer bardak ılık içebilirsiniz. Ama mutlaka şekersiz için. Etkisini arttırmak için günlük 30-40 dakika yürüyüş yapabilirsiniz. İstediğiniz zayıflığa ulaşana kadar devam edebilirsiniz. Unutmayalım ki insan vücudu farklı farklıdır. Normal şartlarda 1 ayda 5-10 kiloya kadar verdirebilen bu tarifte istediğiniz sonucu alamazsanız bir diyetisyenle görüşerek vücudunuz için farklı haftalarda farklı diyet programı uygulayarak sizin için en uygun diyeti bularak uygulamasını sağlayabilirsiniz.