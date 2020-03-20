Evde sabun tarifi ve malzemeleri! Çınar kabuğu sabunu tarifi!

Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Bu mücadelede “evde hazırlanan doğal sabunlar” merak ediliyor. Evde doğal sabun nasıl yapılır? Evde doğal sabun yapımı malzemeleri nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Prof. Dr.Mehmet Murat, elleri yıkarken parmakların iyice ovalanması gerektiğini ve özellikle avuç içi ovularak temizlenmeli. Çağla ile Yeni Bir gün Programına konuk olan Sabun Ustası Ethem Ertem doğal sabun yapımını anlattı. Sabun ustası Ertem’in sabun tarifi şu şekilde:

ÇINAR KABUĞU SABUNU TARİFİ MALZEMELERİ

Biraz çınar kabuğu

Çınar yaprağı 2 tane

Gliserin

Biraz himalaya tuzu

Karbonat

Yarım kaşık ardıç katranı

Çok az kaşık ucuyla kükürt

YAPILIŞI

Bir kaba yukarıdaki sıralamaya göre ekleyerek hepsini karıştırın. Ardından kalıba dökün. Donmasını bekleyin.

LİMONLU SABUN TARİFİ

Bu karışımı limon yağı ve limon kabuğu ile birleştirirseniz limonlu sabun olur.