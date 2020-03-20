Evde sabun tarifi ve malzemeleri! Çınar kabuğu sabunu tarifi!
Evde doğal sabun nasıl yapılır? Evde doğal sabun yapımı malzemeleri nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Koronavirüs salgının ardından evde yapılan dezenfektan, doğal sabun gibi hijyen malzemelerine ilgi arttı. Çağla ile Yeni Bir gün Programında doğal sabun yapımını anlattı. İşte evde doğal sabun yapmanın püf noktaları…
Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Bu mücadelede “evde hazırlanan doğal sabunlar” merak ediliyor. Evde doğal sabun nasıl yapılır? Evde doğal sabun yapımı malzemeleri nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Prof. Dr.Mehmet Murat, elleri yıkarken parmakların iyice ovalanması gerektiğini ve özellikle avuç içi ovularak temizlenmeli. Çağla ile Yeni Bir gün Programına konuk olan Sabun Ustası Ethem Ertem doğal sabun yapımını anlattı. Sabun ustası Ertem’in sabun tarifi şu şekilde:
ÇINAR KABUĞU SABUNU TARİFİ MALZEMELERİ
Biraz çınar kabuğu
Çınar yaprağı 2 tane
Gliserin
Biraz himalaya tuzu
Karbonat
Yarım kaşık ardıç katranı
Çok az kaşık ucuyla kükürt
YAPILIŞI
Bir kaba yukarıdaki sıralamaya göre ekleyerek hepsini karıştırın. Ardından kalıba dökün. Donmasını bekleyin.
LİMONLU SABUN TARİFİ
Bu karışımı limon yağı ve limon kabuğu ile birleştirirseniz limonlu sabun olur.