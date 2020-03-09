Evde oynanabilen çocuk oyunları nelerdir?

Çocuk çizgi filmleri, tablet oyunları, telefon oyunları... Çocuk oyunları gün içinde anne babaların İnternette en çok arattığı konuların başında geliyor. Özellikle çocukların ekrana olan ilgisi artınca anne babalar çareyi çocuk oyunlarında arıyor. Peki, çocuk için oynanabilecek oyunlar neler? Çocuk için etkinlikler neler? İşte ailelerin çocukla yapılabileceği etkinlikler veya çocuk oyunları:

İçine mercimek, nohut, un, fasulye tanesi, boncuk gibi farklı nesneler koyduğunuz balonlardan çocuğunuzun bir tane almasını ve dokunarak balonun içinde ne olduğunu tahmin etmesini isteyebilirsiniz.

Bir şişeye boncuk veya nohut gibi küçük taneli şeyleri şişenin içine doldurtarak sayı saymayı öğretebilirsiniz

Odadaki bazı eşyaları, oyuncağı, mesela masa saatini, kitaplıktaki bir kitabı saklayıp, çocuğunuzdan bu eşyaları bulmasını isteyebilirsiniz.

Çocuğunuzla beraber kutu oyunları Jenga, Dama, Satranç gibi oyunları oynayarak güzel ve kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz

Boyama kitabıyla boyama yaptıktan sonra hikâyesini oluşturabilir, çocukla karşılıklı o hikâyeyi devam ettirebilirsiniz

Aile albümlerine bakarak resimde bulunan kişileri onun bulmasını ve yerleştirmesini sağlayabilirsiniz

Kağıt ya da kartonlarla küçük maketler yapabilirsiniz

Mandallarla renk bulmaca oynayabilirsiniz. Çocuğunuzla gösterdiği mandallar üzerine renkler hakkında konuşabilirsiniz