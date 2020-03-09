Evde oynanabilen çocuk oyunları nelerdir?
Çocuk oyunları gün içinde anne babaların İnternette en çok arattığı konuların başında geliyor. Özellikle çocukların ekrana olan ilgisi artınca anne babalar çocuk etkinlikleri veya çocuk oyunlarını merak ediyor. Peki, çocuk için oynanabilecek oyunlar neler? Kolay çocuk etkinlikleri neler? İşte ailelerin çocukla yapılabileceği etkinlikler veya çocuk oyunları:
Çocuk çizgi filmleri, tablet oyunları, telefon oyunları... Çocuk oyunları gün içinde anne babaların İnternette en çok arattığı konuların başında geliyor. Özellikle çocukların ekrana olan ilgisi artınca anne babalar çareyi çocuk oyunlarında arıyor. Peki, çocuk için oynanabilecek oyunlar neler? Çocuk için etkinlikler neler? İşte ailelerin çocukla yapılabileceği etkinlikler veya çocuk oyunları:
İçine mercimek, nohut, un, fasulye tanesi, boncuk gibi farklı nesneler koyduğunuz balonlardan çocuğunuzun bir tane almasını ve dokunarak balonun içinde ne olduğunu tahmin etmesini isteyebilirsiniz.
Bir şişeye boncuk veya nohut gibi küçük taneli şeyleri şişenin içine doldurtarak sayı saymayı öğretebilirsiniz
Odadaki bazı eşyaları, oyuncağı, mesela masa saatini, kitaplıktaki bir kitabı saklayıp, çocuğunuzdan bu eşyaları bulmasını isteyebilirsiniz.
Çocuğunuzla beraber kutu oyunları Jenga, Dama, Satranç gibi oyunları oynayarak güzel ve kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz
Boyama kitabıyla boyama yaptıktan sonra hikâyesini oluşturabilir, çocukla karşılıklı o hikâyeyi devam ettirebilirsiniz
Aile albümlerine bakarak resimde bulunan kişileri onun bulmasını ve yerleştirmesini sağlayabilirsiniz
Kağıt ya da kartonlarla küçük maketler yapabilirsiniz
Mandallarla renk bulmaca oynayabilirsiniz. Çocuğunuzla gösterdiği mandallar üzerine renkler hakkında konuşabilirsiniz