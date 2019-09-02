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  3. Türk mutfağının baş tacı: Evde mantı nasıl yapılır?

Türk mutfağının baş tacı: Evde mantı nasıl yapılır?

Türk mutfağının baş tacı: Evde mantı nasıl yapılır"

Mantı yemeği Türk mutfağının ana yemeklerinden birisidir. Kültürümüzün en güzel öğelerindendir. Herkes mantı yemeğini sever ve afiyetle yer. Mantının sofralarda çeşitli sunumları vardır. Hem göze hem damak lezzetine hitap eden nadir yemeklerdendir. “Evde mantı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

Türk kültürünün en sevilen yiyeceklerinden olan mantı her sofranın olmazsa  olmazlarındandır. Hem lezzeti hem doyuruculuğu ile insanları cezp eder. Bu yemeğin çeşitli sunum şekilleri vardır. Ancak dışarıda lokantalarda ve marketlerde bile mantı satılırken el yapımı mantı özellikle tercih edilir.

KOLAY VE LEZZETLİ EVDE MANTI NASIL YAPILIR?

EVDE MANTI TARİFİ

Malzemeleri;

3 su bardağı un
1 su bardağı su
1 adet yumurta
1 tutam tuz
1 su bardağı un (Yoğurmak için)

İçi için;

300 gr. kıyma
1 adet kuru soğan – rende
1 yemek kaşığı kuru reyhan
Tuz
Karabiber

Sosu için;

2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kuru reyhan
Yoğurt
2 diş sarımsak

EVDE MANTI YAPIMI:

Hamur için olan tüm malzemeleri bir kapta yoğurun. Yaptığınız hamuru 4-5 dakika dinlendirin. Hamuru 2 bezeye bölün. Hamuru ince açın ve küçük kareler olacak şekilde kesin. İç harç için kıyma, rende soğan, kuru reyhan, tuz ve karabiberi yoğurun. Kestiğiniz hamurların içerisine iç harcı doldurup mantı şeklinde kapatın. Derin bir tencereye 10 su bardağı suyu ve tuzu koyup, kaynatın. Hazırladığınız mantıları kaynayan suya atıp 7 – 8 dakika haşlayın. Yoğurt sos için; sarımsağı ezin ve yoğurtla karıştırın. Domates sos için; bir sos tenceresinde salça, tereyağı ve zeytinyağını karıştırın. Kuru reyhan ekleyip, kenara alın. Mantıları servis tabağına alın üzerine yoğurt sos, en üstüne de domates sos koyarak servis edin.

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