Evde kolay komagene tarifi! Etsiz çiğ köfte tarifi ve malzemeleri

Evde çiğ köfte tarifleri merak ediliyor. Karantina günlerinde mutfakta birbirinden güzel tarif arayışına girenler komagene tarifini araştırıyor. Bende “etsiz çiğ köfte yaparak meydan okumak istiyorum” diyorsanız bu tarif tam size göre. İşte evdeki malzemelerle yapabileceğiniz komagene tarifi…

EVDE KOMAGENE TARİFİ MALZEMELERİ

500 gr. (3,5 su bardağı) çiğ köftelik bulgur

1 soğan

3,5 bardak kaynar su

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım paket domates püresi

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı acı biber salçası

1 silme çorba kaşığı isot

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

6 çorba kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz

200 gr kuruyemiş (ceviz, fındık, badem yer fıstığı)

Servis ederken,

göbek marul

limon

EVDE KOMAGENE YAPILIŞI

Evde çiğ köfte yapmanın püf noktalarını kendi sitesinde anlatan Refika Birgül, evde komagene tarifi yayınladı.

Büyük bir kapta 500 gram, 3,5 su bardağı, çiğ köftelik bulgurun üzerine 3,5 su bardağı kaynar su ilave edin ve üzerine kapatıp bulgurun şişmesi için yaklaşık 5-6 dakika bekletin.

Bu sırada 1 soğanı ve 2 diş sarımsağı mutfak robotunda pürüzsüz oluncaya dek çekin.

Ayrı bir kapta yarım paket domates püresi, 1 çorba kaşığı acı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 silme çorba kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve ½ su bardağı zeytinyağı ilave edip tüm malzemeler bir araya gelinceye kadar karıştırın.

Bulgur şişince çiğ köfte tepsisine alın ve biraz soğuması için iki elinizle havalandırın.

Soğuduktan sonra üzerine salça karışımını ilave edin ve yoğurmaya başlayın.

Tüm salçalı karışımı bulgura yedirdikten sonra üzerine mutfak robotunda çekilmiş soğan sarımsak karışımını ilave edip yoğurmaya devam edin. Soğanları eklerken acılık olmasın diye bulgurun soğumuş olmasına önem gösterin.

Yaklaşık 200 gr kuruyemişi mutfak robotunda çekin ve çiğ köfteye ilave edin. Bizde ceviz, badem, yer fıstığı ve fındık vardı. Onları kullandık siz de evdeki neyse onu kullanabilirsiniz. Daha azsa onu da koyabilirsiniz.

20 – 25 dakika yoğurduktan sonra çiğ köfteniz hazır olacaktır. Yoğururken önce çiğ köftenin tamamını bir tarafa toplayın. Ardından avucunuzun ayasıyla eze eze tüm karışımı tepsinin diğer tarafına alana kadar yoğurun. Bu şekilde yoğurmaya devam ederken arada fazla kuru gelirse 3-4 parça buz ekleyebilirsiniz.

Bulgur iyice açılıp tüm karışımlar özleşince etsiz çiğ köfteniz emrinize amade. Servis ederken limon ve göbekle birlikte afiyetle yiyebilirsiniz

Afiyet olsun…