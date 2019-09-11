Kebap severler bu tarife bayılacak!

Kebap lezzetiyle 7’den 70’e herkesin severek tükettiği yemekler arasında başa geliyor. Dışarıda tüketildiğinde maliyetli olması sebebiyle evde kebap yapımı tercih ediliyor. Kendine özgü lezzetiyle sık sık tüketilen kebap evde nasıl yapılır merak ediliyor. Pratik yapımıyla evde kebap yapımı sıkça tercih ediliyor.

ADANA KEBABI MALZEMELERİ

Yarım kg kıyma (mümkünse tek çekilmiş kuzu but ve kaburga eti)

İki tane yeşilbiber

İki tane salçalık kırmızıbiber

Bir tatlı kaşığı silme tuz

Bir yemek kaşığı acı biber salçası

İstenirse 150 gr taze kuzu kuyruk yağı (etle birlikte kıyılır)

İstenirse bir çay kaşığı acı toz biber (veya Kahramanmaraş kırmızı pul biberi)

Bir yemek kaşığı sıvıyağ

Bir çay bardağı kıyılmış maydanoz

(Adana kebabına maydanoz katılmaması gerektiğini savunanlar da çoktur.)

Yassı şişler

SERVİS İÇİN:

Ev yapımı kolay mayalı lavaş (dürüm ekmeği) pide, soğan, domates (mahallî adı:banadura), maydanoz ve salatalıktan oluşan salata

ADANA KEBAP HARCI NASIL HAZIRLANIR?

Biberlerin iç kısımları temizlenerek ince ince kıyılır. Maydanoz, ikiye bölünüp çekirdekleri çıkarılıp ince doğranmış biberler, kıyma, salça ve sıvıyağ birlikte iyice yoğrulur. En son tuz ilave edilerek yoğurma muamelesi tamamlanır.

Streç ile üzeri örtülerek bir - iki saat buzdolabında bekletilir. İstenirse bir gece önceden hazırlayıp dinlenme süresi uzatılabilir.

KIYMA KEBABI ŞİŞE NASIL SAPLANIR?

Dinlenmiş köfte harcından limondan daha büyük parçalar kopartılarak elde bir miktar yoğrulur. Islatılan yassı tahta şişlere takılır. Bu esnada el hafifçe ıslatılır, bastırılıp sıvazlanmak suretiyle düzgün bir şekil verilerek yassı şişe yapışması sağlanır. Metal şiş kullanmak durumunda olanların şişleri harcın yapışması için soğuk olmak zorundadır. Yemek saati yaklaşıncaya kadar bu durumda bekletilir.

ADANA KEBABI NASIL PİŞİRİLİR?

Köfteler yağlanmış tepsiye dizilerek önceden ısıtılmış 190 derecedeki fırında pişirilir. Pratik Adana şiş kebap yanına salata konularak servis edilir. Soğan, domates ve salatalık küp küp doğranır. Kıyılmış maydanoz ilave edilerek salata elde edilir. Evde yapılan sıcak ev yapımı kolay mayalı lavaşların üzerine kebaplar şişlerinden çıkartılarak yerleştirilir. Dürüm olarak da sunulabilir. Mahallî olarak yanında şalgam suyu, yeşil limon, nane, tere, turp ile servis edilir. Ayran, acılı ezme, haydari, közlenmiş patlıcan, gavurdağı salatası, tablacı salata da yanına yakışabilir.

ADANA KEBABI HAZIRLANIŞI İLE ALAKALI DİĞER HUSUSLAR VE ADANA KEBAP TARİFİ PÜF NOKTALARI:

İftar menüsünde kebap isteyenler için Adana kebap ramazanda da tercih edilebilecek bir yemektir. Pratik olması için mangal ızgara yerine bu şekilde pişirildiğinde oluşan hafif kabuk lezzete ciddi zarar vermez.

Siirt Bıçak Kebabı'nın bu tariften farkı sinirleri alınmış temizlenmiş etin makine yerine bir tahta üzerinde satırla kıyılmasıdır. Ancak Adana Kebabı kıyması da kuyruk yağıyla beraber aslen zırh denilen satıra benzer bir bıçakla kıyılır. Diğer lezzetli bir kebap olan Tarsus Kebabı'nın Adana kebabından farkı ise hazırlanışında kuru soğan kullanılmasıdır.

Seçme şansı varsa sinirleri alınmış et ve kuyruk yağı için kıvırcık erkek kuzu istenmelidir. Ete lezzet ve yumuşaklık veren, kokmayan, yenilirken dağılmasını sağlayan ve mahallî ifadeyle şerbetli kuyruk denilen yağ için bu gereklidir. Etin üçte biri civarında olmalıdır.