Lezzet harikası evde iskender sosu tarifi

Türk mutfağının en popüler lezzetleri arasında olan İskender sosu evde nasıl yapılır merak ediliyor. İskender üstüne dökülen sosun lezzeti en az kendisi kadar çok önemlidir. Lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketilen İskender, sosuyla birleştiğinde harika bir lezzet ortaya çıkıyor.

İSKENDER KEBAP SOSU MALZEMELER:

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet bayat pide

400 gram dana eti

Yoğurt

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kekik

Tuz

İSKENDER KEBAP SOSU YAPILIŞI

İskender kebap sosunu hazırlamadan önce kebabımızın en önemli maddesi olan dana etini ince ince döner şeklinde doğruyoruz. Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyup ince ince doğradığımız dana etimizi koyuyoruz. Etlerimiz suyunu çekince tuzunu atıp kızartıyoruz. Etimiz piştikten sonra pidelerimizi alıp küp küp doğrayıp servis yapacağımız kaba koyuyoruz. Ön hazırlıkları yaptıktan sonra iskender kebap sosunu hazırlamaya başlayabiliriz.

Ayrı bir sos tavası alıp içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyup eritiyoruz. Tereyağını erittirdikten sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan salçanın içine toz biber, karabiber ve kekiği ekleyelim. Salçayı akıcı kıvama getirmek için bir su bardağı sıcak suyumuzu ekleyip sosumuzu pişirmeye devam ediyoruz.

Sosumuz kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. İskender kebap sosumuz hazırlandıktan sonra küp küp doğranmış pidelerin üzerine gezdiriyoruz. Sosunu döktüğümüz pidelerin üzerine de kızarttığımız etlerimizi koyalım. Son olarak hazırlanan tabağın kenarına yoğurdunu ekleyelim. Kalan iki yemek kaşığı tereyağını eritip içerisine kırmızı toz biberimizi atıp iskender kebabımızın üzerinde gezdirelim, sıcak servis edelim.