Evde iki dil konuşmak çocuk için faydalı mı? Çocuklarda dil öğretimi ile ilgili merak edilenler

Son yıllarda birçok aile çocukları için evde iki dil konuşuyor. Anne Türkçe konuşurken baba İngilizce iletişim kuruyor ya da tam tersi durum söz konusu. Çocukla anne ve babanın farklı dil konuşmasının çocuğu bilişsel yönden geliştirdiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Burcu Türk, çocuklarda yabancı dil öğretimi ile alakalı bilgi verdi.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Haliç Üniversitesi, Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Türk, bebeğin dil gelişiminin doğumuyla birlikte başladığını belirtti.

ANA DİL İLE İLETİŞİM ÖNEMLİ

Çocuklarda ana dilin önemli olduğunu belirten Türk, "Ebeveynin kendi ana dili ile iletişim kurması, bebek ile arasında yakın ve samimi bir ilişki için oldukça önemlidir. Çünkü dil sadece iletişim değildir aynı zamanda sevgi, ilgi, şefkat gösterme biçimidir." dedi.

BİRDEN FAZLA DİL KONUŞULMASI ÇOCUĞU NASIL ETKİLER?

Çocuklarda yabancı dil öğretimi konusunda ailelere tavsiyede bulunan Burcu Türk, şu şekilde konuştu:

"Bazı ailelerde birden fazla dil konuşulmaktadır. Bu durumun çocuk için avantajları bulunmaktadır. Çocuk bu zengin dil ortamında birden fazla dili öğrenebilir. Bilişsel gelişimi aynı zamanda bu süreçten olumlu yönde etkilenir. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Ebeveynin kendini rahat hissettiği dilde konuşması önemlidir ve bu ayrıca çocuk ile aralarındaki bağı da güçlendirmektedir. Her ebeveynin yalnızca bir dili konuşması, çocuğun dilleri ayırt edebilmesini sağlaması açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Ayrıca çocukların doğumdan itibaren iki dile maruz kalmalarının dil gelişimini yavaşlattığına dair söylemlerin de doğru olmadığını vurgulamak gerekir."

YABANCI DİL EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Uzmanlar, yabancı dil eğitiminin genelde 3 yaşından önce başlanması gerektiğini öneriyor. Genellikle tam konuşmaya 4 yaşında başlasalar da 3 yaş öncesinde yabancı dili sık duymaya başlayan çocukların sonrasında daha çabuk dil öğrendiği belirtiliyor.