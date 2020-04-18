Evde cilt kuruluğunun sebepleri nelerdir? Cilt kuruluğuna ne iyi geliyor?

Cilt kuruluğunun sebepleri araştırılıyor. Karantina günlerinde en önemli cilt problemi, cilt kuruluğudur. Peki, cilt kuruluğuna ne iyi geliyor? Bir yandan koronavirüse karşı tedbir alırken bir yandan da cilt sağlığına nasıl dikkat etmek gerekiyor? gibi soruların cevapları merak ediliyor. DHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya, cilt kuruluğunun bu dönemde en çok görülen cilt sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya cilt kuruluğuna karşı yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Daha sık el yıkamanın ve daha fazla kolonya kullanmanın sonucu olarak ellerimiz kurudu. Şimdi bu kuruluk yüzümüzü de etkileyebilir. Aşırı el yıkama ve kolonya kullanımı, derinin koruyucu tabakasını bozarak, su kaybını arttırabilir ve bunun sonucu olarak elleriniz kuruyabilir. Ellerimizi yıkadıktan sonra mutlaka, nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Hatta ellerimizi yıkadıktan sonra, tam kurutmadan nemlendirici kremi kullanabiliriz. Bu, nemi içeride hapsederek, kremin etkinliğini arttıracaktır.

Ülkemiz genelinde, mevsim koşulları itibariyle, hava henüz ısınmadığı için, muhtemelen evlerimizde yapay ısıtıcılar ile ısınıyoruz. Bu ısıtıcılar, bulunduğumuz ortamdaki havayı kurutuyor. Daha önceden sadece akşamları maruz kaldığımız bu kuru hava ile şimdilerde daha fazla temas halindeyiz.

Bulunduğumuz odayı sık sık havalandırmak ve gün içerisinde cildimize daha fazla nemlendirici krem kullanmamız gerekiyor.

Önceden günde 2 defa nemlendirici kullanan kişiler, karantina döneminde günde 4-5 defa nemlendirici krem kullanabilirler. Kullanacağımız kremleri seçerken, yoğun su tutma özelliğinden dolayı, içeriğinde hyaluronik asit bulunan ürünlerin öncelikli olarak tercih edilmesi gerekiyor.

Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici krem kullanın.

Yüzünüzü günde 4-5 defa nemlendirin.

Daha az makyaj yapın, tercih hiç yapmayın.

Haftada 2 defadan fazla peeling veya maske yapmayın.

Çok sıcak su ile banyo yapmayın.