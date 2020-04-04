Ev yapımı kolay tantuni tarifi!
Ev yapımı tantuni tarifi merak ediliyor. Evde kalan vatandaşlar farklı yemek tarifleri deniyor. Sofraların sevilen lezzeti tantuninin yapılışı oldukça kolay. İşte hafta sonu yemeğinizi güzelleştirecek tantuninin tarifi ve malzemeleri…
Evde kalma süresinde farklı tarifler deneniyor. Ev yapımı kolay tantuni tarifleri merak ediliyor. Hafta sonu sofrasına çeşitlilik arayanlar evde yapımı tantuni tarifini araştırıyor. İşte sevilen lezzet olan tantuninin kolay tarifi ve malzemeleri…
EVDE YAPIMI TANTUNİ İÇİN MALZEMELER
500 gram dana eti
1 adet kuru soğan
2 domates
Tuz
Maydanoz
Kırmızı toz biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı sıcak su
EVDE TANTUNİ TARİFİNİN YAPILIŞI
Etleri olabildiğince ufak doğrayın ve haşlayın
Domatesleri ve maydanozları minik minik doğrayın
Kuru soğanı ince uzun doğrayın
Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırın
Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.
Sacda veya büyük bir tavada yapabilirsiniz. Sacın içine sıvıyağı ve suyu ekleyin.
Ardından haşlanan etleri koyup, baharatları ekleyin ve tuzunu da atın.
Bu şekilde karıştırın.
Lavaşları üzerine kapatıp yağlanmasını sağlayın tek tek.
Yağlanan lavaşları tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz karışımından ekleyin.
Üzerine sacdaki pişen etleri ekleyin.
Dürüm yaparak afiyetle yiyebilirsiniz.
Yanında limon kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun…