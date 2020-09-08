En kolay falafel köftesi tarifi ve malzemeleri! Falafel köftesinin yapılışı

Falafel köftesi tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Nohut, maydanoz, yumurta, soğan gibi evde bulunan malzemelerle hazırlanan falafel köftesinin yapılışı sanıldığı kadar zor değil. İkindi çayı yanına veya akşam yemeği için sofranızı lezzetlendiren falafel köftesini deneyebilirsiniz. En kolay falafel köftesi tarifi haberimizde.

FALAFEL KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı nohut

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı susam

Yarım demet maydanoz

3-4 diş sarımsak

1 adet soğan

Bir buçuk su bardağı galeta unu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Pul biber

Karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

1 çorba kaşığı sıvı yağ

SERVİS İÇİN:

Maydanoz

Domates

FALAFEL KÖFTESİ YAPILIŞI

Nohutu 1 gece önceden ıslatıp, ertesi gün düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp, yumurta ve susamla birlikte mutfak robotunda püre haline getirin. Maydanozu ince kıyıp içine ekleyin. Rendelenmiş soğanı, sarımsağı, galeta unu, zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip iyice yoğurun. 8 adet büyük köfte yapın. Izgara veya yağsız yapışmaz yüzeyli tavada 1 çorba kaşığı sıvı yağ ile her iki yüzünü 4 dakika pişirin. Maydanoz ve domatesle süsleyerek servis yapın.

TAHİN SOS YAPILIŞI İÇİN:

Süzme yoğurt, limon suyu ve tahini bir kasenin içinde karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata, yoğurt ya da tahinli sos eşliğinde kızaran falafelleri servis edin ve sevdiklerinizle paylaşın.

FALAFEL KÖFTESİNİN PÜF NOKTASI

Falafelleri farklı bir şekilde sunmak için, nohut hamurundan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayarak, iri misket şekli verebilirsiniz. Arzuya göre ıslatılmış nohutları haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra da falafel hazırlayabilirsiniz.

SERVİS ÖNERİSİ

Kızarmış falafelleri; taze soğan, pita ekmeği, limon suyu ve zeytinyağı ile çırpılmış tahin sosu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.