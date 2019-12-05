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  3. Bu lezzeti keşfedenler hep istiyor: Elmalı muffin tarifi!

Bu lezzeti keşfedenler hep istiyor: Elmalı muffin tarifi!

Bu lezzeti keşfedenler hep istiyor: Elmalı muffin tarifi!

Elmalı muffin tarifi merak ediliyor. Deneyenler için elmalı muffin ayrı bir lezzet olarak kabul ediliyor. Zelal Güneri elmalı muffin tarifini yazdı. Haberimizin devamında merak edilen ve araştırılan elmalı muffin tarifini bulabilirsiniz.

Elmalı muffin tarifi merak ediliyor. Vatandaşlar elmalı muffinin nasıl yapıldığını sorguluyor. Zelal Güneri elmalı muffin yapılışı ile ilgili özel tarifi yazdı. Haberimizin devamında araştırılan elmalı muffin tarifini bulabilirsiniz.

ELMALI MUFFİN 

MALZEMELER

1 adet küpü doğranmış elma
2çay bardağı elma elma suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
3 su bardağı un
1 paket hamur kabartma tozu 
1 paket vanilya 
1 yumurta
1 çay bardağı toz şeker 
1 çay bardağı sıvı yağ 
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz 

YAPILIŞI 

Bir kabın içine küpü doğranmış elmaları elma suyunu ve tarçını koyup karıştıralım.Unu kabartma tozu ile ayrı bir kapta karıştıralım.üzeeine yumurta toz şeker vanilya elma suyu ve yağ ekleyip kaşık ile karıştıralım.Hazırladığımız elmalı tarçınlı karışımı ekleyip yeniden karıştıralım.Hamuru MUFFİN kaplarına paylaştırın üzerine ceviz ekleyip 170 derece önce ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirelim.


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