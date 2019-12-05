Bu lezzeti keşfedenler hep istiyor: Elmalı muffin tarifi!

Elmalı muffin tarifi merak ediliyor. Vatandaşlar elmalı muffinin nasıl yapıldığını sorguluyor. Zelal Güneri elmalı muffin yapılışı ile ilgili özel tarifi yazdı. Haberimizin devamında araştırılan elmalı muffin tarifini bulabilirsiniz.

ELMALI MUFFİN

MALZEMELER

1 adet küpü doğranmış elma

2çay bardağı elma elma suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

3 su bardağı un

1 paket hamur kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Bir kabın içine küpü doğranmış elmaları elma suyunu ve tarçını koyup karıştıralım.Unu kabartma tozu ile ayrı bir kapta karıştıralım.üzeeine yumurta toz şeker vanilya elma suyu ve yağ ekleyip kaşık ile karıştıralım.Hazırladığımız elmalı tarçınlı karışımı ekleyip yeniden karıştıralım.Hamuru MUFFİN kaplarına paylaştırın üzerine ceviz ekleyip 170 derece önce ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirelim.