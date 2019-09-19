Kastamonu'nun meşhur lezzeti: Ekşili pilav tarifi!

Kastamonu’ya özgü siyez bulguruyla yapılan ekşili pilav deneyenlerin severek tükettiği lezzetler arasında başa geliyor. Kastamonu’nun geleneksel lezzeti olan ekşili pilav nasıl yapılır merak ediliyor. Buğdayın atası olan siyez bulguruyla yapılan ekşili pilav lezzetiyle dikkat çekiyor. Lezzetiyle severek tüketilen ekşili pilavın nasıl yapıldığını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER

2 su bardağı Siyez bulguru

2 adet soğan,

5 su bardağı su

250 gram ebegümeci

Yarım demet nane,

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu,

250 gram ısırgan otu

2 su bardağı ekşi yoğurt,

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça,

tuz,

karabiber

Üzerine:

Maydanoz,

dereotu,

pulbiber

YAPILIŞI

Bulgur, 1 adet ince kıyılmış soğan ve suyu bir tencereye alın. Çorba kıvamına gelene kadar kaynatın. Ebegümeci, nane, maydanoz, dereotu ve ısırgan otunu kıyıp, bulgura ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Diğer taraftan yoğurdu yumurta ile çırpın. Kaynayan karışıma yavaşça ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Kalan soğanı ince kıyın ve tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ekleyin, 1-2 kez çevirdikten sonra pilavın üzerine dökün ve karıştırın. Üzerine kıyılmış maydanoz, dereotu ve pul biber serpin. Sıcak olarak servis yapın.