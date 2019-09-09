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Değerleri çok yüksek...

Değerleri çok yüksek...

Ülkemiz birçok açıdan zengin bir ülkedir. Bu zenginliklerden biri de kayaç türleridir. Kayaçların oldukça fazla çeşidi vardır. Üstelik bazı kayaçlar ekonomi olarak değer taşımaktadır. ‘Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir?’ sorusunun yanıtı haberimizde…

Kayaçlar ekonomik değeri olan ve olmayan şeklinde ayrılır. Ekonomik değeri olan birçok kişi tarafından profesyonel ekipmanlar ile aranmaktadır. Ülkemiz maden açısından zengin bir ülkedir. Ayrıca madenler insanların günlük hayatlarında kullanabilecekleri ürünler haline getirilebilir. Detaylar haberimizde...

EKONOMİK DEĞERİ OLAN KAYAÇLARA NE DENİR?

Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere maden / cevher denir. Bu maden kaynakları aslında günlük hayatta kullanmış olduğumuz birçok ürünün ham maddesi olarak kullanılıyor. Kayaç ve mineraller kullanıldıkları alanlara göre farklı farklı ekonomik değerlere sahiptirler.

Ülkemizin topraklarında birçok maden bulunmaktadır. Bu madenler yeryüzüne çıkartıldıktan sonra çeşitli işlemlere tabi tutulur ve bu işlemlerin ardından günlük hayatımızda kullanabileceğimiz çeşitli ürünler haline getirilerek insanların kullanımına sunulur.

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