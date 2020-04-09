Ekmek kabızlığa sebep oluyor mu? Ekmeğin faydaları nelerdir?

Koronavirüs salgın sürecinde en çok evde yapılan ekmekler paylaşıldı. Peki, hem sevilen hem de çok tüketilen ekmek neye iyi geliyor? Ekmekte hangi vitaminler var? Ekmek kabızlığa iyi geliyor mu? Ekmek tüketimiyle ilgili bilgi veren Diyetisyen Salih Gürel, ekmek hakkında merak edilenleri anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Salih Gürel, “Ekmek; buğday unu, maya, tuz ve belli oranda su ile karıştırılıp, yoğrulması ve hamurun belli bir süre fermente ettirilip pişirilmesi ile elde edilen; nötr bir aromada olan, ucuz ve kolay temin edilebilen, besleyici ve doyurucu özellikleri olan bir gıda maddesidir." dedi.

Ekmek yapımında kullanılan unun ham maddesinin buğday olduğunu ifade eden Gürel şöyle anlattı:



"Buğdayın ihtiva ettiği besin öğeleri bakımından incelenmesi; hem ekmeğin besin değerinin hem de değirmendeki kayıpların anlaşılması bakımından önemlidir. Ekmek özellikle B grubu vitaminler başta olmak üzere, Ca, Fe, Zn gibi mineral maddeler ve mevcut amino asitler, buğdayın kabuk ve embriyosunda yüksek, endosperminde ise düşük oranlarda bulunmaktadır. Bu besin elementlerinin büyük bir kısmının, ticari değirmenlerde un elde edilirken kepekle birlikte uzaklaştırılması, tüketilen ekmeğin besin değerinin düşmesine neden olmaktadır. Kabızlık, toplumda oldukça sık görülen bir sindirim problemidir. Modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik ve kötü beslenme gibi faktörler kabızlık oranında artışa yol açmaktadır. Kabızlık kendisi bir hastalık değildir; altta yatan başka bir durum ya da hastalığın sonucu ortaya çıkan bir şikayettir. Çoğu kişi tarafından fazla dillendirilmese de kabızlık, hayat kalitesini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkan, dışkının sertleşmesi durumudur.”

İnsanlarda sinir gerginliği ve bir de selülozca düşük (posasız) gıdaların çok yenilmesi sonucu kabızlık görüldüğünü ifade eden Diyetisyen Gürel, şu şekilde konuştu: