Kış yaklaşıyor, bedeniniz hastalıklara karşı ne kadar güçlü?

Kış aylarında sıkça tüketilen bir bitki olan ebegümecinin faydalarını saymakla bitmez. Sıklıkla hastalıklara karşı tüketilen ebegümeci herkes tarafından seviliyor. Mucizevi bir bitki olan ebegümecinin sağlıya yararları çok fazla. Bu nedenle sıkça tüketilen “ebegümecinin faydaları nelerdir?” sorusuna sizin için yanıt aradık

EBEGÜMECİNİN FAYDALARI

Akciğerlerde balgam toplanmasında, öksürük ve bronşitte, ses kısıklıklarında, anfizemde faydalıdır.

Ayak şişkinlerinde, kırık ve çıkıklardan ileri gelen şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır.

Göz kuruluğu çekenlerde çayı ile pansuman iyi gelir.

Burun kanamasını durdurur. Burun tıkanıklığını giderir.

Mide ve bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Kabızlık, bulantı ve kusmayı önler.

Ateşi düşürüp, vücuda rahatlık verir.

Alerji, ciltte alerjiler sonucu görülen kaşıntılarda bitkinin çayı çok büyük fayda sağlar.

Taze yapraklarından hazırlanan lapası çıban ve yaraların ağrısını dindirmede kullanılır.

Protein ve C vitaminince zengindir. İçeriğindeki malvin ve malvidin dolayısı ile diş etleri için plak önleyici ve ağızdaki bakterilere karşı mükemmel bir prooksidan özelliğe sahiptir. Ağız gargaraları, faranjit ve kronikleşmiş bademcik iltihaplanmasına iyi gelir. Bileşiminde % 10 – 15 müshil yapıcı maddeler olduğundan yumuşaklık verir.

EBEGÜMECİNİN DİĞER ŞİFALI BİTKİLERLE KULLANIMI

Ebegümeci en bilindik bitkiler içerisinde en iyi destek özelliğine sahip olanıdır. Doğru bitkisel karışımlarda kullanıldığı takdirde ebegümeci en güçlü takviye edici ve işlev artırıcı bitkilerden biridir. Bu gücünü içerdiği gossypin-3-sulfate ve malvidinden almaktadır. Ebegümeci yanlış karışımlarda kullanıldığı takdirde, karışımda bulunan diğer şifalı bitkilerin tedavi edici gücünü neredeyse tamamen ortadan kaldırma özelliğine sahiptir.

Bu nedenle ebegümecınin, karıştırılacağı bitkilerin ve karışım oranlarının çok iyi bilinmesi ve tanınması gerekir. Ebegümeci kendisinde bulunmayan, ancak diğer bazı bitkilerde bulunan etkin maddelerin tedavi gücünü artıran ve işlev artırıcı (medyatör) maddelere sahip bir bitkidir. Mesela; ısırgan otu tek başına akciğer kanserini tedavi etmekte etkilidir ancak yeterli değildir. Çünkü ısırganın akciğer kanserine karşı tedavi etme gücü olan etkin maddeleri, yeteri derecede etkili olamamaktadırlar. Tedavi etmedeki başarı oranını yükseltebilmek için medyatör adı verilen maddelere ihtiyaç vardır. İşte, bu işlev artırıcı etkin maddeler ebegümeci bitkisinde bulunmaktadır.

EBEGÜMECİ BADEMCİK VE BOĞAZ İLTİHAPLARINA İYİ GELİR

Kronikleşmiş bademcik ve boğaz iltihaplarında ebegümeci bitkisi çok faydalıdır. Ebegümeci karışımlarda kullanım miktarı çok azdır, ancak tedavi için katkısı çoktur. Değerli okuyucu, adaçayının boğaz ve bademcik iltihaplarındaki koruyucu ve önleyici gücünü gerçek bir tedaviye çeviren ebegümecidir.

Karışımda adaçayına en iyi uyum sağlayan bitki yine ebegümecidir. Adaçayıyla ebegümeci karıştırıldığı takdirde kronik boğaz ve kronik bademcik iltihaplarına karşı gerçek bir silah oluştururlar. Bu karışımı kullanırken dikkat edilecek en önemli nokta bu iki bitkinin karışım oranlarıdır.

ADAÇAYI VE EBEGÜMECİ KARIŞIMININ HAZIRLANMASI

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şudur. Adaçayı, ebegümeci gargarasını özellikle kış aylarında zaman zaman tekrar etmek gerekir. Hiçbir yan tesiri olmayan bu karışım rahatça kullanılabilir. Adaçayı bilindiği gibi günlük hayatta birçok insanın normal çay yerine tercih ettiği bir bitkisel çaydır. Ebegümeciyse, Anadolu’da yapraklarından sarma yapılan, yine yapraklarından ve ince körpe dallarından salatası yapılan bir bitkidir.

Özellikle Akdeniz bölgesinde hemen hemen herkesin tanıdığı bir bitki çeşididir. Ebegümecini mevsiminde pazarlarda bulduğunuzda birkaç bağını açık havada ve gölgede kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuz ebegümecinin yapraklarını rutubetli ortamlardan uzak tutmalısınız. Soğuk mevsimlerde kurutulmuş olan ebegümecinin yapraklarını, çiçeklerini ve saplarını aşağıda verilen uygulama için kullanabilirsiniz.

Hamileler ebegümeci kullanımına dikkat etmeli!

Ebegümecinin salatası ve turşusu yapılır. Çayı içilir. Köylülerimiz ekşimsi tadı olan yapraklarını ve körpe saplarını salatalarında kullanır. Bulgurdan yapılan kısırı ebegümecinin taze yapraklarının üzerine koyup ekşimsi tadını damaklarında hissedenler enfes bir tadı olduğunu söylerler. Kurutulmuşunun da çayı içilir. Ancak, anne olmak isteyen hanımların ebegümeci yemeğinden, salatasından Ve çayından uzak durmaları gerekir. Çünkü yumurtayı kistik yapıya dönüştürme gücü vardır ve hamile kalmayı zorlaştırır.

Dikkat: Farenjit ve bademcik problemi olanların sigara ve asitli içeceklerden (kola, soda, maden suyu gibi) özellikle uzak durmaları veya içerken ölçülü olmaları gerekir. Uygulamalarda bu kurala mutlaka özen göstermeleri gerekir.

KRONİK BADEMCİK ENFEKSİYONU VE EBEGÜMECİ ÇAYI

Kaynamakta olan bir su bardağı dolusu suya dört, beş gram (iki yemek kaşığı) adaçayını ve iki adet ebegümeci yaprağını ilave ederek on dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak kaynatınız. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra süzünüz. Soğuduktan sonra gargaraya hazır demektir. Hazırlanan gargara kırk sekiz saat etkisini kaybetmeden kalabilir.

Her gün en az üç defa gargara yapılmalıdır. Bademcik enfeksiyonunuz ileri derecedeyse hiç çekinmeden günde altı-yedi defa gargara yapabilirsiniz. Bir ay boyunca her gün gargara yapmaya özen gösteriniz. Bir ay sonra iki günde bir gargaraya devam ediniz. Bu gargaranın etkisini daha da hızlandırmak ve işlevini artırmak için bir ay boyunca her gün iki yemek kaşığı adaçayını demleyip içmek daha da faydalı olacaktır.

EBEGÜMECİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Çeyrek litre kaynamış iyi suya 2-4 çay kaşığı kurutulmuş ebegümeci atıp 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz.