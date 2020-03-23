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  3. EBA TV'de başarılı olmanın 5 yolu

EBA TV'de başarılı olmanın 5 yolu

EBA TV'de başarılı olmanın 5 yolu

EBA TV nasıl kullanılır? Çocuklar EBA TV'ye nasıl alışacak? Anne babalar ne yapmalı? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitim sisteminin detayları araştırılıyor. İşte çocukların EBA TV'de başarılı olması için izlenecek 5 yol…

Türkiye’de uzaktan eğitim sistemi başladı. Koronavirüs nedeniyle başlayan uzaktan eğitim sistemiyle ilgili EBA TV nasıl kullanılır? Anne babalar ne yapmalı? Çocuklar EBA TV’ye nasıl alışacak? Gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte EBA TV’de başarılı olmanın yolları:

1. Öncelikle aileler bu durumda çocukların tatil algısını değiştirmeli

2. Her gün okula gider gibi erken kalkılmalı ve kahvaltı yapılmalı

3. Eğitim ortamı dikkat dağınıklığına sebep olmayacak şekilde sağlanmalı. Evde küçük kardeş varsa başka bir odaya alınmalı

4. Kesinlikle müzik açılmamalı

5. Her gün fiziksel etkinlik yapılmalı ve düzenli beslenmeye özen gösterilmeli. Anneler ev temizliğini çocukların dikkatini dağıtacak şekilde yapmamalı

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