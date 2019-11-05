Dünyanın en iyi peyniri seçildi! Lezzeti merak ediliyor

Bu yıl ki Dünya Peynir Ödülleri’nde “Rogue River Blue” en iyi peynir seçildi; prestijli unvanı böylelikle ilk kez bir Amerikan ürünü kazanmış oldu.

Ödüle layık görülen peynir organik inek sütünden yapılıyor ve Oregon’un güneyindeki Rogue Vadisi’nde Rogue Creamery tarafından üretiliyor.

Söz konusu peynir epey titiz bir olgunlaşma sürecinden geçiyor: Armut likörüne batırılmış organik Syrah üzüm yapraklarına sarılarak 9-11 ay mağarada olgunlaşmaya bırakılıyor.

Yarışmanın hakemi Brona Cabral, “farklı duygu, denge, tat ve baharat belirtilerini” övdüğü Rogue River Blue peynirini “lezzet partisi” diye tanımladı.