Dünyadaki tüm MasterChef programlarının klasiği: Beef wellington

Beef wellington tarifi, MasterChef yemek programını izleyenler tarafından merak ediliyor. 14 Aralık MasterChef programında yarışmacılar beef wellington tarifi yaptı. İngiliz mutfağının önemli örneklerinden olan ve lezzetiyle iştah kabartan yemeğin tarifini sizler için hazırladık. İşte görüntüsüyle merak uyandıran dünya klasiklerinden beef wellington tarifi ve malzemeleri...



BEEF WELLINGTON TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bir kilo bütün bonfile

250 gr mantar

500 gr milföy hamuru

12 dilim füme dana eti

Dijon hardalı

3 dal taze kekik

3 dal taze biberiye

1 yumurta

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Karabiber

BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?

Öncelikle bonfileyi bir kâseye alın. Bonfilenin her iki tarafını önce tuzlayın, sonra karabiberleyin. 250 gr mantarı dilimler halinde kesin. Bonfileyi geniş bir tavaya alın, üzerine zeytinyağı döktükten sonra her iki tarafını tavada çevirerek eti mühürleyin. Pişen eti fırın tepsisine yerleştirin.

Dilimlediğiniz mantarları farklı bir tavaya alın ve zeytinyağı ilave ettikten sonra karıştırarak pişirin. Milföy hamurunu düz bir zemin üzerine serdiğiniz strech film üzerine düzgünce yerleştirin, üzerine dijon hardalı serpin.

Dilim füme dana etlerini milföy hamurunun üzerini kaplayacak şekilde yan yana dizin. Üzerlerine pişirdiğiniz mantarları döktün, mantarların üzerine bonfile etinizi bütün olarak yerleştirin ve etin üzerine kekik ve taze biberiyeleri dizin. Daha sonra üst kısmını kaplayacak şekilde birkaç dilim füme dana etinide üzerine yerleştirin ve milföy hamuru ile kaplayın. Milföy hamurları ile eti iyice sarın.

Pişireceğiniz tepsinin üzerine pişirme kağıdı koyduktan sonra milföy hamuru ile sardığınız etinizi tepsiye alın. Milföy hamurunun hem üzerine hem de yanlarına yumurtayı sürdükten sonra, fırında 200 derecede 35 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra dilimleyerek servis tabaklarınıza alın, üzerlerini biberiye ile süsleyin. Afiyet olsun.