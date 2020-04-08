Dünyada ilginç koronavirüs tasarımları

Koronavirüs her sektörü farklı şekilde etkiledi. Tekstil sektöründen mücevher sektörüne kadar koronavirüsün etkisi tasarımlara da yansıdı. Öyle ki koronavirüs kolyesi yapan bile var. İşte koronavirüsün sebep olduğu ilginç tasarımlar…

Reuters'da yer alan habere göre Bilim ve tıp temalı süslemeler konusunda uzmanlaşmış küçük bir Rus mücevher şirketi, bazıları tarafından duyarsızlık suçlamaları çeken bir hareket olan koronavirüs şeklinde bir kolye başlattı.

Japonya'da bahar mezuniyet törenleri koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi, ancak bir okuldaki öğrenciler evde oturum açtıklarında avatar robotlarını kontrol ederek uzaktan katılabilirler.



Milano Moda Haftası’nda bazı seyirciler de maske taktı.









