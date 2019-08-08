Düğün öncesi detoks programı nasıl yapılır?

Düğün öncesi detoksu, evlenmek isteyen kişilerin sık sık kullandığı yöntemlerden birisidir. Daha fit görünmek isteyen, düğün öncesi kilo vermek isteyen kişilerin uyguladığı düğün öncesi detoks, oldukça sağlıklıdır. Düğün öncesi detoks, kolarisi daha az ama probiyotik besinler içermektedir. Özellikle fermente süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağları ve tam buğday ürünleri de içerir. İşte tüm merak edilenler…

DÜĞÜN ÖNCESİ DETOKS PROGRAMI NEDİR?

EVLİLİK ÖNCESİ DETOKS PROGRAMI

Evlilikten önce uygulanacak olan program; çok az yağlı, probiyotik özelliklere sahip olan fermente süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, sızma zeytinyağı ve ceviz, çiğ badem gibi zararı olmayan yağları, tam buğday ekmeği ve baklagiller gibi kompleks karbonhidratları, antioksidan özellikleri taşıyan sebze ve meyveleri içermesi gerekmektedir. Tabi ki az tuz kullanılması ve fazlaca sıvı tüketilmesi de dikkate alınmalıdır.

DİYETE 3 AY ÖNCEDEN VEDA EDİN

Alerjik reaksiyonlar, deri lezyonları ve bağırsak sorunlarının önüne geçmek için size sorun yaşatan ve sindirim sisteminizi alt üst eden besinler varsa bunlar tespit edilmeli ve en az 3 ay önceden diyet listesinden çıkarılmalıdır.

Nikâh gününe bir ay kadar bir zaman kala enerjinizi toplayıp artırmak için bir kür multivitamin, ginseng takviyesi alınabilir. Cildimizin sağlıklı ve ışıl ışıl olması için, parlayan gözlerimiz için coenzim Q10 takviyesi, Omega-3 ve yeşil çay küründen de fayda göreceksiniz.

Nikâh gününe 10 gün kala uygulayacağımız detoks kürü bizim hem metabolizmamızı hızlandıracağı gibi hem de enerjimizi artırarak doruğa çıkmasını sağlayacak.

10 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI

– Çay, kahve, gazlı içecekler, çikolata yemeyin

– İçerisinde her tür alkol içeren içeceklerden 10 gün boyunca uzak durun

– Şeker ve şeker içeren her türlü gıdadan, suni tatlandırıcılardan 10 uzak kalın

– Her gün 3 litre su ve 1-2 kupa taze sıkılmış sebze-meyve suları için (özellikle yeşil ve kırmızı-mor renkliler)

– Her gün 5 porsiyon taze mevsimlik sebze-meyve tüketin

– Kırmızı et, tavuk, peynir yemeyin. Light kefir ve yoğur yiyin

– 10 gün içerisinde en az 4-5 kere ızgara balık tüketin

– Salataların içerisine 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin

– Bu süre zarfı içerisinde beyaz un, makarna, pirinç yemeyin

– Yeşil çay, rezene ve mate çayı için

– Her gün 1-2 dilim ananas yemeyi unutmayın

– Özellikle kereviz, hindiba, zencefil karışımı sebze suyu ödemini atmanıza büyük oranda yardımcı olacaktır.