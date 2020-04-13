Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7961
  • 7,4104
  • 371.601
  • 96507.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Doyurucu patatesli bazlama tarifi! Bazlama tarifi ve malzemeleri

Doyurucu patatesli bazlama tarifi! Bazlama tarifi ve malzemeleri

Doyurucu patatesli bazlama tarifi! Bazlama tarifi ve malzemeleri

Günün en keyifli öğünü olan kahvaltılarda bazlama tarifleri tercih ediliyor. Özellikle doyurucu bir kahvaltı arayışında olanlar patatesli bazlama tariflerini araştırıyor. İşte çayın yanına yakışan patatesli bazlamanın yapılışı ve malzemeleri…

Kahvaltıların doyurucu lezzeti bazlama tarifi merak ediliyor. Bazlama hamuru kaç saatte mayalanır merak ediliyor. Özellikle çayın yanına patates ve hamur işi sevenler patatesli bazlama yapmayı tercih ediyor. Karabiber ve patatesin bazlama ile mükemmel buluşması sofranızı şenlendirecek. İşte çayın yanına yakışan patatesli bazlamanın yapılışı ve malzemeleri…

PATETESLİ BAZLAMA TARİFİ MALZEMELER

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz maya

1/2 (yarım) su bardağı su

1 su bardağı sade soda

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

İÇİ İÇİN MALZEMELER

6 adet haşlanmış patates

Kırmızı biber ve karabiber

Bir miktar tuz

PATETESLİ BAZLAMA YAPILIŞI

Unu, tuzu ve mayayı ekleyin. Sodayı ve suyu da ekleyin. Yağı da ekleyin ve yoğurun. Bazlama hamurunu oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Tezgahta üzerine bez örtün ve 10 dakika mayalandırın. Merdane yardımıyla açın ve içine patates karışımından ekleyerek kapatın. Bir tavada arkalı önlü pişirin.

Afiyet olsun…


İşte belediyecilikte CHP zihniyeti! Canlı yayında muhtara hakaret etti!

İşte belediyecilikte CHP zihniyeti! Canlı yayında muhtara hakaret etti!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kar kalınlığı 5 metre yüksekliğe ulaştı

İşte yıllarca doğru bildiğimiz o yanlışlar