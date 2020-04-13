Doyurucu patatesli bazlama tarifi! Bazlama tarifi ve malzemeleri

Kahvaltıların doyurucu lezzeti bazlama tarifi merak ediliyor. Bazlama hamuru kaç saatte mayalanır merak ediliyor. Özellikle çayın yanına patates ve hamur işi sevenler patatesli bazlama yapmayı tercih ediyor. Karabiber ve patatesin bazlama ile mükemmel buluşması sofranızı şenlendirecek. İşte çayın yanına yakışan patatesli bazlamanın yapılışı ve malzemeleri…

PATETESLİ BAZLAMA TARİFİ MALZEMELER

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz maya

1/2 (yarım) su bardağı su

1 su bardağı sade soda

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

İÇİ İÇİN MALZEMELER

6 adet haşlanmış patates

Kırmızı biber ve karabiber

Bir miktar tuz

PATETESLİ BAZLAMA YAPILIŞI

Unu, tuzu ve mayayı ekleyin. Sodayı ve suyu da ekleyin. Yağı da ekleyin ve yoğurun. Bazlama hamurunu oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Tezgahta üzerine bez örtün ve 10 dakika mayalandırın. Merdane yardımıyla açın ve içine patates karışımından ekleyerek kapatın. Bir tavada arkalı önlü pişirin.

Afiyet olsun…