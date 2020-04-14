Donut tarifinin püf noktası! Donut tarifinin yapılışı ve malzemeleri!
Donut tarifinin püf noktaları merak ediliyor. Tabakta birbirinden renkli görünen donut tarifinin yapılışı çok basit. İşte çikolatalı ve limonlu donut tarifinin yapılışı ve malzemeleri…
Tatlı sevenler donut tariflerinin püf noktasını araştırıyor. Fırında veya kızartılarak yapılan donut tarifinin malzemeleri arasında evde bulunan ürünler yer alıyor. İşte çikolatalı ve limonlu donut tarifinin yapılışı ve malzemeleri…
DONUT TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 çorba kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
1 çay bardağı ılık süt
Yarım çay bardağı ılık su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Çok az tuz
1 yumurta
3 su bardağı kadar un
ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
1 paket eritilmiş çikolata
Beyaz çikolata, Hindistan cevizi veya pasta süsleri…
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvıyağ
DONUT TARİFİ YAPILIŞI
Sütü kaynamayacak şekilde ısıtın. Ardından maya ve şekeri ekleyin ve karıştırın
Üzerini kapatıp 5-6 dakika bekletin
Sonra sıvı yağ, su, tuz, yumurta ve unu ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın
Bir tepsiye aralıklarla yerleştirin
Üzerine temiz bir havlu örtüp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın
Yarım saat kadar mayalandıktan sonra ortalarını yuvarlak bir aparatla kesin
Hazırladığınız hamurları kızgın yağda arkalı önlü kızartın
İçinden çıkardığınız yuvarlakları da kızartın
Kızarttığınız hamurları yağını süzebileceğiniz bir tabağa alın
Çikolatayı benmari usulü eritin
Ilıyan donutları çikolataya batırın ve üzerini süsleyin
DONUT TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Tarifte sütün ılık olması ve donutların bekletilmesi önemlidir.
LİMONLU DONUT TARİFİ
Donutları fırında da kızartabilirsiniz. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Pudra şekeri ve limon suyunu karıştırın, donutların üzerinde gezdirin ve limon kabuğunu serpin. (1 su bardağı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu)