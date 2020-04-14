Donut tarifinin püf noktası! Donut tarifinin yapılışı ve malzemeleri!

Tatlı sevenler donut tariflerinin püf noktasını araştırıyor. Fırında veya kızartılarak yapılan donut tarifinin malzemeleri arasında evde bulunan ürünler yer alıyor. İşte çikolatalı ve limonlu donut tarifinin yapılışı ve malzemeleri…

DONUT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 çay bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Çok az tuz

1 yumurta

3 su bardağı kadar un

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

1 paket eritilmiş çikolata

Beyaz çikolata, Hindistan cevizi veya pasta süsleri…

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvıyağ

DONUT TARİFİ YAPILIŞI

Sütü kaynamayacak şekilde ısıtın. Ardından maya ve şekeri ekleyin ve karıştırın

Üzerini kapatıp 5-6 dakika bekletin

Sonra sıvı yağ, su, tuz, yumurta ve unu ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın

Bir tepsiye aralıklarla yerleştirin

Üzerine temiz bir havlu örtüp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın

Yarım saat kadar mayalandıktan sonra ortalarını yuvarlak bir aparatla kesin

Hazırladığınız hamurları kızgın yağda arkalı önlü kızartın

İçinden çıkardığınız yuvarlakları da kızartın

Kızarttığınız hamurları yağını süzebileceğiniz bir tabağa alın

Çikolatayı benmari usulü eritin

Ilıyan donutları çikolataya batırın ve üzerini süsleyin

DONUT TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tarifte sütün ılık olması ve donutların bekletilmesi önemlidir.



LİMONLU DONUT TARİFİ

Donutları fırında da kızartabilirsiniz. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Pudra şekeri ve limon suyunu karıştırın, donutların üzerinde gezdirin ve limon kabuğunu serpin. (1 su bardağı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu)