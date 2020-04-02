Domates salçası sayesinde koronavirüs olduğunu anladı

Yeni Zelandalı bir kişinin, yurt dışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını “metalik” olarak algılaması sayesinde yeni tip koronavirüs kaptığını tespit ettiği belirtildi. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran Yeni Zelandalı gencin testi pozitif çıktı.

Sputnik’te yer alan haberde Daily Mail'in aktardığına göre 23 yaşındaki Joshua Dent, ilk belirtileri Avrupa seyahatinden döndükten sonra arabayla havalimanından eve giderken hissetti. Yolda burun akıntısı ve boğaz ağrısı başladı. Yolda geçirdiği birkaç saat içinde rahatsızlığı iyice ilerledi ve belirtilere halsizlik eklendi. Eve ulaştığında yeni bir belirti daha keşfeden Dent, tat duyusunun değiştiği söyledi. Domates salçası yiyen genç, “korkunç metalik tat” hissettiğini anlattı. Dent, “Başka bir markanın salçasını da denedim ama değişen bir şey olmadı. Aynı tat, hastalığım boyunca devam etti.” dedi.

Bu şikayetle hastaneye başvuran Dent’in Kovid-19 kaptığı ortaya çıktı. Genç adam, domates dahil diğer tüm ürünlerinin tadında bir değişiklik hissetmemesinin kafa karıştırıcı olduğunu da sözlerine ekledi. İyileşen ama evinde izolasyonda kalmaya devam eden Dent, iyileştikten sonra yediği ilk şeyin domates soslu bir sosisli sandviç olduğunu söyledi.