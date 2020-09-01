Dolunay burçların kariyer ve aşk hayatını değiştirecek! 2 Eylül 2020 burç yorumları

Dolunay günlük burç yorumlarında birtakım durumların daha görünür olmasına sebep olabilir. Bu dönemde aşk ve kariyer hayatıyla ilgili gizli saklı durumlar ortaya çıkabilir. 2 Eylül 2020 burç yorumları içerisinde aşk, iş ve aile hayatına yönelik bilgiler bulabilirsiniz. 2 Eylül Çarşamba günü İkizler burcu kariyer hayatıyla ilgili ön plana çıkabilir, Akrep burcu aşk hayatında mutluluğu yakalayabilir. Başak burcunu ise eğitim hayatı ile ilgili sürpriz bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi Dolunay'ın burçlara etkisini ele aldı. İşte 2 Eylül 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 2 Eylül Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek olan Dolunay arkandan dönen işleri ortaya çıkartabilir. Parasal kazanımlarındaki ani gelişmeler Dolunay'ın seni zorlayan etkilerini daha hafif atlatmana yardımcı olacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Balık burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay arkadaşlarının hayatındaki birtakım durumların daha görünür olmasına sebep olabilir. Sosyal çevren ile ilgili daha fazla fedakarlık yapman gereken gelişmeler olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Balık burcundaki Dolunay kariyer hayatında artık bir şeylerin daha görünür hale gelmesine sebep olabilir. Arkandan çevrilen işler sen farkına varmadan kariyerine destek verecek. İyi niyetin kazanacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Dolunay yurt dışı, yabancılarla olan işlerinin artık tamamlanmasını sağlayabilir. Arkadaş çevrenle bir ticaret işine gireceksen vaktinden fedakârlık yapman gerekebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda dikkatli olmalısın. Kariyerindeki sürpriz gelişmeler büyük bir borcunu ödemene destek verebilir. Ayaklarınla ilgili bir operasyon geçirebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Balık dolunayı tam karşıt burcunda gerçekleşecek. Bir ilişkini olumlu ya da olumsuz tamamına erdirebilirsin. Yüksek eğitim hayatınla ilgili sürpriz gelişmeler ikili ilişkilerine yansıyabilir.

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Gizli saklı işler ortaya çıkabilir! 2 Eylül 2020 burç yorumları