Doktor Mehmet Öz açıkladı: Evde koronavirüse karşı nasıl önlem alınmalı?

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, yayımladığı bir video ile hasta olması durumunda, bağışıklık sistemini güçlendiren ve koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri sırası ile anlattı. Videoda paniğe gerek olmadığına dikkat çeken Öz, basit önlemlerle virüsten korunabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Çoğu vakıanın şiddetli olmadığını söyleyen Mehmet Öz, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID 19 olanlarda yüzde 80’inden fazlasının aslında sadece hafif bir enfeksiyon belirtildiğini ve iyileşeceğini öne sürdüğünü belirtti.

En yüksek risk altında olanların yaşlılar olduğunu belirten Mehmet Öz, “Yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında." dedi. Doktor Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı: “Yeterli uyku(7 saat), düzenli egzersiz(her gün yarım saat), soluduğunuz havayı nemlendirin el sıkışmayın ve meditasyon yapın. Yüzünüze dokunmayın. “ Öz, havanın kuru olmasının virüsler için ideal bir ortam olduğunu belirterek, evde tuvalet kağıdı gibi raf ömrü uzun olan temel ürünlerin bulundurulması gerektiğini ifade etti.

KİMLER RİSK ALTINDA

Yaşlılar

Astım, diyabet ve kalp hastalığı olanlar

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Düzenli uyku(7 saat)

Düzenli egzersiz(her gün yarım saat) yapmak

Soğudunuz havayı nemlendirmek

El sıkışmamak

Meditasyon yapmak

Yüze dokunmamak

El yıkama süresini artırmak

El parmaklarının temizliğine önem vermek

Kuru mendiller kullanmamak

BAĞIŞIKLIK İÇİN NELER YAPILMALI?

Beslenmenize mutlaka sebze ve meyve ekleyin.

Vitaminleri yüksek olan ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin

D3 vitamini (günlük 1200’lü) kullanın

Grip aşısı olun

HASTA OLANLAR NELER YAPMALI?

Çinko

C vitamini (günde 2 kez 250 MG)

Beta glukan (Günlük 250 MG)

Kara mürver(5 gün boyunca günde 4 kez) kullanılmalıdır.

