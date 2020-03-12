Doktor Mehmet Öz açıkladı: Evde koronavirüse karşı nasıl önlem alınmalı?
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin önlemler her geçen gün artıyor. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, yayımladığı bir video ile koronavirüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı kimler risk altında? Hasta olanlar koronavirüse karşı ne yapmalı? Koronavirüse karşı nasıl beslenmeli? Bu sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, yayımladığı bir video ile hasta olması durumunda, bağışıklık sistemini güçlendiren ve koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri sırası ile anlattı. Videoda paniğe gerek olmadığına dikkat çeken Öz, basit önlemlerle virüsten korunabilmenin mümkün olduğunu söyledi.
Çoğu vakıanın şiddetli olmadığını söyleyen Mehmet Öz, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID 19 olanlarda yüzde 80’inden fazlasının aslında sadece hafif bir enfeksiyon belirtildiğini ve iyileşeceğini öne sürdüğünü belirtti.
En yüksek risk altında olanların yaşlılar olduğunu belirten Mehmet Öz, “Yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında." dedi. Doktor Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı: “Yeterli uyku(7 saat), düzenli egzersiz(her gün yarım saat), soluduğunuz havayı nemlendirin el sıkışmayın ve meditasyon yapın. Yüzünüze dokunmayın. “ Öz, havanın kuru olmasının virüsler için ideal bir ortam olduğunu belirterek, evde tuvalet kağıdı gibi raf ömrü uzun olan temel ürünlerin bulundurulması gerektiğini ifade etti.
KİMLER RİSK ALTINDA
Yaşlılar
Astım, diyabet ve kalp hastalığı olanlar
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Düzenli uyku(7 saat)
Düzenli egzersiz(her gün yarım saat) yapmak
Soğudunuz havayı nemlendirmek
El sıkışmamak
Meditasyon yapmak
Yüze dokunmamak
El yıkama süresini artırmak
El parmaklarının temizliğine önem vermek
Kuru mendiller kullanmamak
BAĞIŞIKLIK İÇİN NELER YAPILMALI?
Beslenmenize mutlaka sebze ve meyve ekleyin.
Vitaminleri yüksek olan ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin
D3 vitamini (günlük 1200’lü) kullanın
Grip aşısı olun
HASTA OLANLAR NELER YAPMALI?
Çinko
C vitamini (günde 2 kez 250 MG)
Beta glukan (Günlük 250 MG)
Kara mürver(5 gün boyunca günde 4 kez) kullanılmalıdır.