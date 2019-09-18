Doğum sonrası kilo vermenin 4 sırrı!

Doğum sonrası, anneler için fazla kilolarından kurtulma süreci başlar. Fazla kilolarından arınmak isteyen anneler kendilerine bir diyet programı uygular. Ancak diyet başlı başına kilo vermek için yeterli değildir. Annelerin fazla kilolarından kurtulmaları için gereken püf noktaları derledik.

EMZİRMENİN ÖNEMİ

Bebeğinizi emzirme sürecinde günlük ekstra 500 kalori almanız önerilir, şanslısınız ki emzirme günde 800 kaloriye kadar kalori yakımı sağlar. Hem bebeğinizin sağlığı hem de sizin eski formunuza kavuşmanız için kült taşlardan biri emzirmektir. Tek yapmanız gereken rahatça oturmak ve bebeğinizi beslemek, ve siz yine de kilo kaybediyor olabilirsiniz. Bazı şanslı kadınlar doğum sonrası kilolarının çoğunu sadece emzirmeye bağlı kalori yakımıyla verebilir. Ancak unutmayın ki emzirmeyi bıraktığınız ya da azalttığınız anda, bebeğinizin takviye gıda kullanımıyla birlikte sizin de sıkı bir diyet programını takip etme zamanınız gelmiş demektir.

UYKUSUZ KALMAYIN

Yeni doğan bebeğinizle birlikte gece uyku düzeniniz büyük bir karmaşaya döneceği için gün içerisinde vakit buldukça şekerleme yapmanız önerilir. Uyku eksikliği her ne kadar kalori alımına dikkat etseniz de kilo alımına yol açabilir. Hamilelik sonrası forma girmek emzirmenin ardından yeterli uykuyla sağlanabilir. Bebeğiniz gün içerisinde uyuduğunda siz de onunla birlikte uyuyabilirsiniz, ev işleri bekleyebilir.

Eksik uyku halinde metabolizmanın yavaşlayacak, yağ yakımınız normalin altına düşecektir sonuç olarak doğum sonrası forma girme planlarınız yavaşlayacaktır. Eksik uyku ayrıca strese, depresyona, bağışıklık sisteminin zarar uğramasına yol açabilir. Yeterli uyku sadece kilo vermeniz için değil, sağlığınız için de bir o kadar önemlidir.

DİYET, İNCELİKLİ BİR İŞ

İlk altı haftada sebze ve protein ağırlıklı beslenmelisiniz. Zararlı yağlar ve şekerden uzak durmalısınız. Yağ, karbonhidrat ve proteinden iki kat fazla kalori içerir, bu nedenle diyetinizdeki fazla yağa dikkat edilmesi muhtemelen kalorileri azaltmanın en kolay yoludur. Markete gittiğinizde seçiminiz yağsız süt, yağsız yoğurttan yana olmalı.

Sağlıklı atıştırmalıklar için meyveler (elma, portakal ve çilek gibi) ve çiğ sebzeler (havuç, salatalık ve kırmızı biber dilimleri gibi) gibi az yağlı, yüksek lifli yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Karbonhidrat alımınız mümkün mertebede düşük tutmalısınız. Eğer ilk altı hafta emzirme, yeterli uyku ve sağlıklı bir diyet programını takip ederseniz tartıya çıktığınızda gördüğünüz sonuç sizi mutlu etmeye yetecektir.

Ama sıkı bir diyet programına da aynı spor gibi ilk 6 haftada başlamanız önerilmez. İlk 6 hafta önceliğiniz sadece sağlıklı beslenme olmalı. Doğumdan hemen sonra diyete başlamak, iyileşmenizi geciktirebilir ve daha yorgun hissetmenizi sağlayabilir. Emziriyorsanız çok hızlı kilo vermek, süt tedarikinizde bir azalmaya neden olabilir.

SPOR ZAMANI

Yedinci haftadan itibaren, eğer kendinizi hazır hissediyorsanız, spor yapmak için hazırsınız. Kardio antrenmanlarındansa ağırlık antremanları doğum sonrası forma girme konusunda sizin için daha yararlı olacaktır. Ağırlık antrenmanları hem kalori yakımını hızlandırır hem de hızlı bir şekilde sıkılaşmanızı sağlar.

Ağırlık antrenmanı metabolizmanızı hızlandırmak için en iyi seçim olacaktır. Öyle ki o ay kilo vermemiş bile olsanız eğer düzenli ağırlık antrenmanı yaptıysanız bel çevresi, kalça çevresinde sıkılaşmaya bağlı incelme görmek mümkün. Küçük bir dambıl setine yatırım yapmak için doğru zaman. Ne yaptığınızdan emin değilseniz, size yardımcı olması için kişisel bir antrenör bulmanız en doğru seçenek olacaktır.