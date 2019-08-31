Doğum sonrası sarkan karınların etkili çözümü

Hepimiz fazla kilolardan şikâyet ederiz. Günümüzde doğru diyetlerle kilolarımızdan kurtuluyoruz. Ancak giden kilolar geride bazı izler de bırakıyor… Sıkı diyetle fazla kilo veren bireyler ve doğum sonrası özellikle karın bölgesinde gevşeme ve sarkmalar oluşur. Bu sarkmalardan Abdominoplasti (karın germe) ameliyatıyla kurtulmak mümkün…

FAZLA DERİ ÇIKARTILIYOR

Abdominoplasti yani karın germe ameliyatını karın bölgesinin orta ve alt kısmındaki fazla yağ dokusuyla bu bölgedeki fazla yağları alarak gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatı karın bölgesinde sarkma ve gevşeme olan kişilere öneriyoruz. Karın germe estetiğinde sarkan karın dokusu kesilerek fazla deri çıkartılır. Gevşeyen ve ayrılan karın kasları onarılarak dikilir. Son olarak kişinin karın bölgesindeki deri gerilerek dikilir. Ameliyat sonrası düz ve daha sıkı bir karın bölgesi oluşturulur. Hastalarımıza uyguladığımız karın germe ameliyatı sırasında karın kasalarına ultrason eşliğinde anestezi uzmanı tarafından ağrı kesiciler verilerek sinirleri bloke ediyoruz.

HAMİLELİKTEN 10 AY SONRA

Hastalar 2 ila 3 gün arasında hiçbir ağrı hissetmezler ameliyat sonrasında ağrı sancı hissetmeden konforlu ve mutlu bir şekilde hayatlarına devam ederler.

Abdominoplasti abdominal duvarındaki fazla olan bölgesel yağların ve cilt dokusunu ve kasların sıkılaşmasını temel alan bir estetik operasyonudur. Karın germe ameliyatı çok fazla kilo vermiş ve karın bölgesi sarkmış olan kişilere, hamilelik sürecinden 10 ay sonra yapılabilir. Fakat hastalarımız tekrar hamile kalmayı planlıyorsa bu sürecin sonunda karın germe ameliyatını tavsiye etmiyoruz.

Karın germe ameliyatı kalıcı sonuçlar ortaya çıkarsa da kişi tekrar kilo alma ve hamilelik yaşarsa tekrar sarkma meydan gelebilir. Bunun yanı sıra karın germe estetiği aşırı kilolu hastalar için de tavsiye edilmez. Kilolu hastalar için kilo verme işlemi sonucu önerilir.

MİNİ KARIN GERME

Mini karın germe estetiği karın bölgesinde az bir sarkma olan hastalar için uygundur. Ufak bir kesinden germe işlemi uygulanır. Bu ameliyat sonrasında göbek deliği aşağıya çekişmiş gibi görülebilir. Mini karın germe operasyonu 2 ila 4 saat arasında sürer. Mini karın germe ameliyatı normal karın germe ameliyatında daha az iz kalır.

İYİLEŞME SÜRECİ

Karın germe ameliyatından sonra 2 ya da 3 gün hastanede kalmanız önerilir. Karın bölgesinin iyileşmesini sağlayan özel bir korse giymeniz gerekecektir. Ameliyattan 1 hafta sonra iş hayatına ve normal yaşama dönebiliriz. İkinci haftadan sonra hafif egzersiz spora da başlayabilir böylece formunuzu daha iyi korursunuz. Ancak yoğun spor yapacaksanız en az 3 ay beklemeniz gerekecek.

OP. DR. BiLGEHAN AYDIN