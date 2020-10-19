Doğum sonrası depresyon bebeği de olumsuz etkiliyor

Doğum sonrası depresyonu atlatmanın yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Profesyonel destek alınmadığında anneyi ve bebeği etkileyen bu durumun kalıcı sorunlara neden olabileceğini belirten uzmanlar, halk arasında lohusa depresyonu olarak bilinen doğum sonrası depresyonu anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Psikiyatri Uzm. Dr. Enver Gül, hamileliğin başlaması ile birlikte vücutta pek çok biyolojik ve biyokimyasal değişiklikler meydana geleceğini belirterek, doğum sonrası depresyon hakkında şu bilgileri verdi:

"Vücuttaki bu değişimlerin yanı sıra anne adaylarının psikolojik olarak etkileneceği, değişimlere uğrayacağını göz ardı etmemek gerekmektedir. Hormonal değişimlerin etkisiyle kaygılar, sıkıntılar, anne adayını daha hassas bir dönemin içerisine sokmaktadır. Çoğu kadının arzuladığı bir şey olan annelik, duygusal ve evrimsel açıdan önemli bir olay olmakla birlikte, beraberinde birçok sorumluluk da getirmektedir. Bu sorumlulukların ardından, doğum sonrasında ise anne için zorlu bir dönem başlamaktadır. Anne bu süreçte hüzün ve kaygının yanında duygulanımda da dalgalanmalar hissedebilmektedir."

DEPRESYONA NEDEN OLAN DURUMLAR

Doğum sonrası depresyon belirtileri ve tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Enver Gül, önerilerini şu şekilde paylaştı: