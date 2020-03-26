Doğal antibiyotik kürü tarifi! Dr. Feridun Kunak'ın doğal antibiyotik kürü tarifi
Doğal antibiyotik kürleri araştırılıyor. Astım ve koah hastası olanlar doğal antibiyotik tariflerini merak ediyor. Dr. Feridun Kunak, Zahide Yetiş'le programında doğal antibiyotik kürü tarifi verdi. İşte astım ve koah hastalarına iyi gelecek doğal antibiyotik kürünün tarifi…
Doğal antibiyotik kürleri merak ediliyor. Zahide Yetiş’le programında sağlık için doğal kür tarifleri veren Dr. Feridun Kunak’ın doğal antibiyotik kürünü anlattı. Astım ve koah hastalarına doğal antibiyotik kürünün iyi geldiğini belirten Feridun Kunak, tarifi şu şekilde anlattı:
MALZEMELER
15 limon suyu
5 adet yumurta
YAPILIŞI
Yumurtaları önce yıkayın
Sonra bir kavanoza önce limonları sıkın
Sonra yumurtaları çiğ olarak yerleştirin
Ağzını kapatın ve buzdolabında 1 hafta bekletin
Ardından bir çırpıcı ile karıştırın
Sabah akşam bir çorba kaşığı için
ÖNERİ
Koah hastaları günde 3 kaşık da içebilir. Çocuklara da verilebilir. Özellikle astım hastası olan çocuklar da içebilir. Tadı ekşi gelirse, çocuklara balla karıştırılıp da verilebilir. Bu tarifte 15 limona beş tane yumurta kullanıldı. Siz daha az veya fazla yapmak isterseniz, 1 yumurtaya 3 limon suyu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
NEYE İYİ GELİYOR
Doğal antibiyotik olan bu karışımda çiğ yumurta olduğu için bütün minareller geçecek. Yumurtanın kabuğu kalsiyum. Akciğerde rahatlamayı sağlayacak.