Doğal antibiyotik kürü tarifi! Dr. Feridun Kunak'ın doğal antibiyotik kürü tarifi

Doğal antibiyotik kürleri merak ediliyor. Zahide Yetiş’le programında sağlık için doğal kür tarifleri veren Dr. Feridun Kunak’ın doğal antibiyotik kürünü anlattı. Astım ve koah hastalarına doğal antibiyotik kürünün iyi geldiğini belirten Feridun Kunak, tarifi şu şekilde anlattı:

MALZEMELER

15 limon suyu

5 adet yumurta

YAPILIŞI

Yumurtaları önce yıkayın

Sonra bir kavanoza önce limonları sıkın

Sonra yumurtaları çiğ olarak yerleştirin

Ağzını kapatın ve buzdolabında 1 hafta bekletin

Ardından bir çırpıcı ile karıştırın

Sabah akşam bir çorba kaşığı için

ÖNERİ

Koah hastaları günde 3 kaşık da içebilir. Çocuklara da verilebilir. Özellikle astım hastası olan çocuklar da içebilir. Tadı ekşi gelirse, çocuklara balla karıştırılıp da verilebilir. Bu tarifte 15 limona beş tane yumurta kullanıldı. Siz daha az veya fazla yapmak isterseniz, 1 yumurtaya 3 limon suyu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NEYE İYİ GELİYOR

Doğal antibiyotik olan bu karışımda çiğ yumurta olduğu için bütün minareller geçecek. Yumurtanın kabuğu kalsiyum. Akciğerde rahatlamayı sağlayacak.