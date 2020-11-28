Diyet yaparken kilo almayın, hızlı zayıflamanın püf noktaları

“Diyet yapıyorum kilo veremiyorum, en kolay diyet nedir, akşam yemeyi kesersem zayıflarım, pilavı ve ekmeği bıraktım.” gibi yakınmaları kilo vermeye çalışanlardan sık sık duyarız. Aslında tüm bunların diyetle ilgili doğru bilinen yanlışlar olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Feyza Sağırlı’ya hızlı kilo vermenin püf noktalarını sorduk.



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’nın sorularını yanıtlayan Diyetisyen Sağırlı, diyetler ve kilo verme arasındaki ilişkiyi anlattı.

Diyet konusunda doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Diyet süresince ekmek, pilav ve makarnanın beslenmeden tamamen çıkarılması. İnsan vücudunun temel enerji kaynağı olan karbonhidratların kilo aldırdığı düşüncesi.

Akşam belli bir saatten sonra yemek yenmezse zayıflanacağı inancı.

Sağlıklı besinlerin veya sağlıklı besinlerle yapılmış tariflerin istenildiği kadar tüketilebileceği düşüncesi.

Meyvelerin şeker içeriğinden korkulduğundan diyet yapılırken meyvenin az tüketilmeye çalışılması.

Öğün atlarsam kilo veririm düşüncesi.

Kilo vermek istiyorsam aldığım tüm kalorileri saymalıyım inancı.

Diyet yaparken tatlı ve çikolatadan tamamen uzak durulmaya çalışılması.

Çevremize baktığımızda birçok kişi diyet yapıyor. Ama bu sürekli devam ettirilemiyor. Sizce bunun sebebi nedir?

Bunun birden fazla sebebi vardır aslında. Temel sebep kişilerin diyetten çok çabuk dönüş beklemesi ve kısıtlayıcı diyetler uygulanarak diyet yapılması. Tek tip besin grubuyla ve ihtiyacın altında olan çok düşük kalorili diyetler uygulayarak su ve kas kaybı yaşayıp bunu sürdüremediklerinde tekrar eski kilolarına dönüyorlar. Bu durumda aynı döngüyü sürekli olarak yaşayarak diyetten soğuyorlar ve diyet konusunda başarısız olduklarına inanıyorlar.

Kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak veya bir başka bedenin hayalini kurarak öz benliklerinden soğuyan kişiler yine mükemmel olmaya çalışıp bunu başaramayınca hayal kırıklığına uğruyor. Diyeti bir yük gibi görmek yerine, sağlıklı ve dengeli beslenerek bunu yaşam tarzı haline getirmeye çalışarak sürecin daha rahat ve yüksek motivasyonla ilerleyeceğini görecekler.

Diyet yaparken istenen kiloya ulaştıktan sonra nasıl beslenmek gerek?

Diyetle verilen veya alınan kiloların korunması diyet süreci kadar önemlidir. Diyet süresince alınan ve harcanan enerji dengesini öğrenebilmiş, vücudunu ve ihtiyaçlarını tanıyabilmiş olmak gerekir. Diyet bittikten sonra eski beslenme düzenine dönme hayali kuran kişiyi tekrar hayal kırıklığı bekliyor demektir. Kişi diyet yaparken olduğu gibi diyetten sonra da yasaklı besinler olmadan, karbonhidrat, protein ve yağ dengesini sağlayarak yeterli enerji alımı yapmalıdır.

KOLAY DİYET DOĞRU DİYETTİR

Diyet yapmak birçok kişiye zor gelebiliyor. Bu kişiler için ne önerirsiniz? Kolay diyet diye bir şey var mı?

Elindeki diyet kişiyi zorluyorsa o diyeti yapmamalarını önerebilirim. Çünkü büyük ihtimalle uyguladıkları diyet onları mutlu etmiyor ve yetersiz geliyor. Doğru bir sağlıklı beslenme programı kişiyi aç hissettirmez aksine diyet yaparken normalde bu kadar yemiyorum cümlesini kurdurur ki öğünlerin yeterli ve dengeli dağıtıldığı anlaşılsın. Önerim kendilerini aç bırakan ve mutsuz hissetmesine sebep olan listeleri kendilerinden uzak tutmaları. Kolay diyet doğru diyettir diyebilirim. Kişinin tüketmekten hoşlandığı, ihtiyaçlarına uygun ve kişiye özel diyetler doğru olmasının yanında uygulaması daha kolay diyetlerdir.

Hep kilo vermek isteyenlerden bahsediyoruz, bir de kilo almak isteyenler var. Kilo alamayanlar için ne önerirsiniz?

Kişi yetersiz enerji alımına bağlı olarak kilo alamıyorsa, alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olduğundan emin olunmalıdır. Kilo alma diyetlerinde kişiler, düşük hacimli yüksek kalorili (ceviz, badem, fındık, fıstık, kuru meyve gibi) besinlerle sık sık beslenmelidir. Öğünlerinde çorba ve salata gibi yüksek hacimli ve doygunluk hissi veren yemekleri, ana yemeklerden sonra tüketmeli ve yemek esnasında sıvı tüketmemelidirler. Diyetteki enerjiyi artırmaya katkı sağlayacak taze sıkılmış meyve suları tercih edebilirler. Diyetle birlikte kas kütlesini artırmak için ağırlık egzersizi yapılması önerilir. Kilo alma diyetlerinde en önemli nokta, kiloyu sağlıklı ve uzun vadede vücut fonksiyonlarını olumsuz etkilemeyen besin kaynaklarından almaktır.

En çok kilo aldıran besinler nelerdir?

Besinleri tek başına “Kilo aldırır veya kilo verdirir” diye sınıflandırmak doğru olmayacaktır. Çünkü hiçbir besin bunu tek başına yapamaz. Hangi besini gereğinden çok tüketiyorsanız, o besin sizin alınan enerji miktarınızı arttırdığından kilo almanıza sebep olur diyebilirim. Fakat hacmine göre yüksek kalorili besinlere fındık, fıstık ve badem gibi yağlı tohumlar, kuru meyveler ve yağ grubu besinler örnek verilebilir.