Dezenfektana rakip: Defne sabunu

Dezenfektanların ardından defne sabunu da rağbet görmeye başladı. Mikroplara karşı temizleyici olduğu belirtilen defne sabunun faydası saymakla bitmiyor.

Dünyada hızla yayılan ve son olarak Türkiye’de de görülen koronavirüs sonrasında vatandaşlar, salgından korunabilmek için mikrop öldürücü özelliği olan sabunlara yöneldi. Vatandaşlar, korona virüsünden korunmak için Hatay’a özgü olan defne sabununa büyük rağbet göstermeye başladı.

İHA'nın haberine göre Hatay’da defne yaprağından üretilen ve mikrop öldürücü özelliğine sahip olan defne sabununa koronavirüs salgını sonrasında rağbet arttı. Tarihi Uzun Çarşı’da aktarlık yapan Ali Meryem, defne sabununun mikrop öldürücü özelliği ile kimyasal dezenfektanlara alternatif olduğunu söyledi.







Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı’da aktarlık yapan Ali Meryem, kimyasal dezenfektanlara göre mikrop öldürücü olan defne sabununun alternatif olduğunu belirterek, “Defne sabunu bilindiği üzere tarihi bir kültüre sahip. Defne sabunu el yapımı olarak üretiliyor ve dezenfektan olarak kullanılıyor. Piyasada ki kimyasal dezenfektanlara göre çok daha doğal bir ürün. Koronavirüs salgının ardından bu aşama da dezenfektan olarak ciddi anlamda satışlar arttı. Zaten daha çok temizleyici, daha natürel bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Müşterilerimize ciddi anlamda bu olayı anlatıyoruz ve gerçek anlamda faydasını görüyorlar. Defne yaprağının mikrop öldürücü olması, sabun haline getirilmesinin ardından diğer dezenfektanlara göre çok daha kaliteli kalıyor ve defne sabununu daha etkin kılıyor.” dedi.