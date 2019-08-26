Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor

Baklagillerden bir meyve olan demirhindi, Hint hurması olarak da bilinmektedir. İlaç endüstrisinin de bir numaralı kurtarıcısı olan demirhindi, özellikle yüksek ateş ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda sıkça akla gelmektedir. Kilo vermeye yardımcı olmasıyla gündeme gelen “Demirhindinin faydaları nelerdir?” sorunun yanıtını sizin için derledik…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:10
26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:10
Osmanlı kadınlarının cildi onun elinden geçiyor

Demirhindinin faydalarından en önemlisi içeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri ile selenyumdan dolayı kanserle mücadele için iyi bir antioksidan kaynağı olmasıdır. Alerjik etkisi olmayan demirhindi, çocukların beğeniyle tüketebileceği besinler arasında yer almaktadır. Demirhindi bir diğer faydası ise; göz iltihabı hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanılır.

İŞTE DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI

Afrika'da baharat olarak kullanılan meyvelerin en başta gelenidir: Hindistan, Senegal, Sudan, Orta Amerika, Guatemala, Meksika yetiştiği ülkelerdir. Eski Yunanlılar ve Mısırlılar İ.Ö 4. Y.Y.'da demirhindiyi kullanmaya başlamışlardır. Afrika'nın bazı bölgelerinde kutsal ağaç olan demirhindinin meyveleri ve kabukları fillere uysal olmaları için yedirilirdi Susuzluk giderici olarak ünlenen bu bitki, Osmanlı tıbbı ve mutfağına da girmiştir.

 Susuzluğu kesmesi, kusma, ateş ve iç sıkıntısına iyi gelmesiyle tarihte ünlüdür. Meyveleri, yaprakları, tohumları geleneksel tıpta kullanılır. Baharat olarak ise meyveleri bütün olarak veya sadece etli kısımlarıyla kullanılır. Hint, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya yemeklerinde tatlımsı ekşi tadıyla çokça kullanılır. Sanayide şekerlemelere kıvam verici olarak eklenir. Bilinen alerjik ve toksik bir etkisi rapor edilmemiştir.

Demirhindinin Faydaları

  • Demirhindi meyvesi kan lipidlerini düşürme ve kilo verdirici etkinliğinden dolayı kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Ağrılı ve şiş eklemlerde meyvesinin yenilebilen kısmı kullanılır.
  • Boğaz ağrılarında suyu gargara şeklinde kullanılabilir.
  • Ayrıca demirhindi suyu iltihabı göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanılır.
  • Sarılık ve nezle tedavisinde yıllardan beridir kullanılan bir meyvedir.
  • İçeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri; selenyumdan dolayı kanserle mücadele için iyi bir antioksidan kaynağıdır.
  • Ateş düşürücü ve soğuk algınlığından koruyucudur.
  • Meyvesinin yenilebilen kısmına 1 litre kaynatılmış su eklenerek 1 saat bekletilir. Biraz bal ile tatlandırılır. Bu su, içilerek ateş düşürücü olarak fayda verir.
  • Sindirime yardımcıdır. Kabızlık giderici olarak çok iyi sonuç verir. Laksatif etkisi Afrika ülkelerinde yıllardan beri bilinir ve tedavide kullanılır.
  • Cilt inflamasyonlarında kullanılır. Ciltteki lekelere ve çillere karşı renk açıcıdır.
  • Hipertansiyon, obezite, kan kolesterol ve trigliserid yüksekliği, bozulmuş açlık glikozuyla karakterize metaboliksendrom tedavisinde etkindir.
  • Barsak spazmlarında rahatlatıcı etkisi mevcuttur.
  • Ülser tedavisinde yeni bir ajan olabilir; çünkü ülserde mide asit salgısını azaltıcı etkisi bulunur.
  • Safra kesesi rahatsızlıklarında tedavi edicidir.
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