Demir eksikliği anemisi demir depolarının azalması sonucu gelişen kansızlık olarak ifade ediliyor. Gün içinde vücut performansına doğrudan etki eden demir eksikliğinin genetik bir hastalık olmadığını belirten uzmanlar, demir eksikliği anemisinin gelişiminde başlıca üç neden olduğunu söyledi.

İHA'da yer alan habere göre İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yunus Öksüz, demir eksikliği anemisinden ve neden olan etkenler konusunda açıklamalarda bulundu.

Genetik bir hastalık olmadığını söyleyerek, yetişkinlerin yüzde 10-30’unu etkilediğini belirten Dr. Öksüz, tüm yaş gruplarında rastlanabileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Demir eksikliği anemisi erkeklerden çok kadınlarda daha fazla görülüyor. Demir eksikliği anemisinin gelişiminde başlıca üç neden sayılabilir. Normal şartlarda artan demir ihtiyacı, kanamalara bağlı kan kaybı ve yetersiz demir alınımıdır."

DEMİR EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ

Dr. Öksüz, demir eksikliği anemisine neden olan etkenleri şu şekilde sıraladı:

"Kronik kan kaybı: Erişkinlerde görülen demir eksikliğinin çoğu kan kaybına bağlıdır. Başlıca kronik kanama nedenleri hemoroidler, peptik ülser (mide ülseri), yemek borusu varisleri, mide ve kalın barsak kanserleri, divertikül ve polipler, ülseratif kolit, kronik aspirin kullanımı, çengelli kurt infeksiyonu, hematüri (idrar yollarından kanama) ve hemoptizi (hava yollarından kanama) sayılabilir. Aşırı ve sık aralıklarla kan veren profesyonel vericilerde de demir eksikliği gelişebilir.

Diyette demirin eksik olması; özellikle büyüme çağındaki çocuklarda demir ihtiyacı arttığından, gerekli besinler alınmazsa demir eksikliği anemisi gelişmesi kolaylaşır. Demirden zengin besinler genellikle pahalı besinlerdir. Az gelişmiş yoksul ülkelerde, ya da gelişmiş ülkelerin az gelirli kesimlerinde besinsel demir eksikliği sık görülür. Besinsel demir eksikliği ülkemizde de halen önemli bir sorundur.

Barsaklardan demir emiliminin bozulması; midenin bir kısmı ya da hepsinin alındığı ve midenin ince barsağa bağlanması sonrası, çölyak hastalığı nedeni bilinmeyen yağlı dışkılama (idiyopatik steatore) gibi ince barsak hastalıklarında, toprak, kil yeme alışkanlıklarında (pika sendromu), barsaklardan demir emiliminin bozulması sonucu demir eksikliği anemisi gelişir.

Vücudun demir ihtiyacının artması; gelişmekte olan çocuklarda demir ihtiyacı artmıştır. Büyüme sırasında, gerek kan hacmi ve demir depoları, gerekse kas kitlesi genişler. Bu dönemde çocuğun erişkinden daha fazla demire ihtiyacı vardır. Kadında, çocuk yapma çağında demir ihtiyacı menopoz sonrasına oranla daha fazladır. Bu nedenle sık sık doğum ve düşük yapan, diyetle de yeteri kadar demir alamayan kadınlarda kolaylıkla demir eksikliği anemisi gelişir.

NADİR GÖRÜLEN NEDENLER



Kalp kapak protezi, bazı akciğer ve böbrek hastalıkları sonrasında gelişebilir. Hemodiyaliz tedavisi sırasında kronik hastalık kansızlığına ek olarak demir eksikliği anemisi de görülebilir."

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Hastalık genellikle sinsi olarak başladığına dikkat çeken Dr. Öksüz, kansızlıkla ilgili şunları söyledi: