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  3. Demet Akalın'dan şaşırtan MasterChef kararı! Kıvanç'ın ardından programa geri döndü

Demet Akalın'dan şaşırtan MasterChef kararı! Kıvanç'ın ardından programa geri döndü

Demet Akalın'dan şaşırtan MasterChef kararı! Kıvanç'ın ardından programa geri döndü

MasterChef Türkiye'de yarışan Kıvanç Ermiş'in bir bölümde diğer yarışmacı Yasin'e "pilavcıya bak" demesi üzerine Demet Akalın çok tepki göstermişti. Demet Akalın, Kıvanç elenene kadar yarışmayı izlemeyeceğini açıklamıştı. Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın paylaşım geldi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda Suna elenmişti. Bu elemeye tepki gösteren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıvanç yarışmaya veda edene kadar yarışmayı izlemeyeceğini açıklamıştı. Akalın, "O Kıvanç gitmeden dönmem programa" demişti.

"PROGRAMA GERİ DÖNDÜ"

Geçen hafta Kıvanç'ın yarışmadan elenmesinin ardından Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kıvanç gitti Allah'ıma şükürler olsun. Hiç olmazsa iki bir şey öğrenirim." diyerek programı yeniden izlemeye başladığını belirtti.

HAYRANINI ÖDÜLLENDİRDİ

Öte yandan, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla oldukça etkileşim halinde olan ve takipçilerinin yazdığı neredeyse her yoruma cevap veren Demet Akalın, kendisine iltifat eden bir takipçisini bedava biletle ödüllendirmişti.


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