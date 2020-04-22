Defileler sanal ortama mı taşınıyor?

Moda dünyası COVİD-19'un etkilediği sektörlerin başında geliyor. Eğitimden ticarete kadar birçok sektör sanal ortamdan işlerine devam ediyor. Peki, moda dünyasında bu durum nasıl olacak? Dijital gelişmeler moda haftalarını nasıl şekillendirecek? Markaların gerçekleştirdiği büyük prodüksiyonlu defileler ve koleksiyon sunumları, yeni dünya düzeninde yerini nasıl alacak? Yılda iki kez yaklaşık bir ay süren moda haftaları boyunca farklı ülkeler arasında seyahat eden moda basınının, influencer’ların ve ünlü isimlerin sanal katılımları istenilen etkiyi yaratacak mı?

ALEM Dergisinde yer alan habere göre moda sektörünün önde gelen isimleri yeni çözümler üzerinde çalışıyor. Tüm moda dünyası Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonlarını sunmanın alternatif yollarını arıyor. Bu sürecin moda dünyasını dijital defilelere yönlendireceği belirtiliyor.

Çinli tasarımcı Roderic Wong, defilesini sanal olarak oluşturulmuş insan yapımı doğada gerçekleştirirken; Xu Zhi ise defilesini New York şehri olarak tasarlanan mekânda sundu. Gerçek modellerin üç boyutlu mekânlarda sanal olarak yer aldığı defilelerin hayata geçmesinin, yaklaşık altı haftalık bir çalışmanın sonucu olduğunu da belirtelim.