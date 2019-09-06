Yüksek tansiyonu düşürmenin yolu: Çörek otu!

Yağ oranı az olmasıyla bilinen çörek otu düğün çiçeğigiller familyasına aittir. 14 türü kapsayan bu yıllık bitki pek çok kişi tarafından sıklıkla tüketilmekte. Yaygın olarak kullanılan çörek otunun insan sağlığı için çok fazla faydası bulunmakta. Astımdan Parkinson hastalığına kadar şifa niteliğinde olan çörek otunun bilinmeyen pek çok faydası var.

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu (Nigella), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından yaklaşık 14 türü kapsayan bir yıllık bitki cinsi.

Çörek otu yıllık otsu bir bitkidir, tohumlarından çoğalır. Kumlu gevşek toprakları sever, çiçeklenme dönemine kadar su ister daha sonra sulanmaz. Tohumları haşhaş bitkisinde olduğu gibi kozalak (Kapsül) içerisinde olgunlaşır. Tohumları 2–3 mm boyunda 3 yüzeyli mat olmayan siyah renklidir. Çok yağlı bir tohum değildir. Yağ oranı %18'dir.

KİMYASI

Çörek otu bol miktarda conjuge linoleik asit, thymoquinone, nigellone (dithymoquinone), melanthin, nigilline, damascenine, ve tannin barındıran yağ içerir. Melanthin büyük dozlarda alındığında zehirlidir ve nigelline ise felç yapıcıdır. Bundan dolayı bu baharat ılımlı miktarlarda kullanılmalıdır.

Çörek otu sitokormlar üzerinden birlikte kullanıldığı birçok ilacın yıkım hızını etkiler ve bu ilaçların vücutta istenmeyen birikimler yapmasına veya erken yıkım ile tedavi dozlarının altında kalmalarına yol açabilir.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Astım, 10 yılında yapılan bir dizi laboratuvar çalışması sonucunda çörek otunun astım hastalığına yönelik olumlu etkilerinin olduğu kanıtlandı ve bu araştırma sonucu Phytomedicine dergisinde yayınlandı.

Yüksek Tansiyon, Fundamentals of Clinical Pharmacology (Klinik Farmakolojisi’nin Temelleri) adlı dergide yayınlanan laboratuvar araştırmaları sonucu göstermektedir ki, çörek otu yüksek tansiyonu düşürme noktasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.

Parkinson Hastalığı, Neuroscience Letters’da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, thymoquinon özünün parkinsona bağlı toksisite nöronlarını koruduğu gözlemlenmiştir.

Meme Kanseri, Birleşik Devletler Mississipi Üniversitesi’nde yapılan deneyler sonucunda meme kanserine neden olan kanser hücreleri yavaşlatmada başarılı olduğu ortaya konmuştur.

Şeker Hastalığı, Tohoku J Exp Med Dergisinde yayınlanan laboratuvar çalışmaları sonucuna göre, Türkiye 100. Yıl Üniversitesi’nde, araştırmacılar tarafından fareler üzerinde yapılan deneyler sonucu çörek otu yağının kan şekerini düşürme noktasında önemli rol aldığı ortaya konulmuştur.

ÇÖREK OTU İLE ZAYIFLAMA MÜMKÜN MÜDÜR?

Çörek otu zayıflamaya yardım eden bitkiler arasındadır. Özellikle yapılan çalışmalara göre, çörek otu yağı zayıflamaya etki eden yağlar arasında bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada, anti obezite özelliklerine sahip bitkiler araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, çörek otu zayıflama etkisi olan bitkiler arasında en etkili olanlardan biridir. Zayıflamak için genellikle çörek otu yağı kullanılır. Çörek otu kan şekeri seviyeleri, kolesterol, bağırsakta oluşan glikoz emilimi gibi etmenleri düzenleyerek kilo vermeye yardım eder.

ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?

Çörek otu tohumları kullanılabilir. Tohumları öğütülerek tüketilebilir. Yalnız tohumlarının önceden öğütülmüş şekilde satın alınmasını tavsiye etmeyiz. Çünkü önceden öğütülen tohumlardaki mineraller ve uçucu yağlar özelliğini kaybetmektedir. Öğütülmeden alınırsa çörek otu çiğnenerek de tüketilebilir. Kahvaltıdan yada yemeklerden yarım saat önce, aç karnına, bir tatlı kaşığı çörek otu çiğnenerek bir bardak su ile tüketilebilir. Yoğurt yada sütle tüketilmesi önerilmemektedir.

Çörek otu yağı şeklinde tüketilebilir. Yağının soğuk pres yöntemi ile üretilmesine dikkat etmek gereklidir. Günde bir kez kahvaltıdan yada yemekten önce bir tatlı kaşığı çörek otu yağı içilerek tüketilebilir. Aç karnına tüketilmesi gerekmektedir. Aç karnına tüketildiğinde yağın içeriğindeki proteinler mide asidiyle daha kolay karışır ve yağın sindirimi daha kolay olur.

Çörek otu kapsülü şeklinde tüketilebilir. Kapsül şeklinde satın alınarak su ile tüketilebilir.