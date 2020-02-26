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Çölyağın çözümü glutensiz hayat

Çölyağın çözümü glutensiz hayat

Çölyak hastalığ, besinlerin içerisindeki glutene karşı hassasiyet ile ortaya çıkmaktadır.

Ailesinde çölyak hastalığı bulunan kişilerde görülme ihtimali çok daha yüksektir ve genetik bir mirastır.

Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık,çölyak hastalığının tedavisinin sıkı bir gluten diyetiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Işık, "Çölyak hastalığıyla mücadele edebilmek için öncelikle yaşam tarzınızda değişikliğe gitmeniz gerekir. Bu anlamda söyleyebiliriz ki tek tedavi yöntemi ‘glutensiz’ sıkı bir diyettir." şeklinde konuştu. 

(Güneş Gazetesi)


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